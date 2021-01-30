النيابة العامة تأمر بإحالة هيثم كامل أبو علي إلى الجنايات

أمرت نيابة البحر الأحمر الكلية، اليوم الموافق الثلاثين من شهر يناير الجاري، بإحالة المتهم هيثم كامل أبو علي إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي.
هيثم كامل أبو علي
وأوضحت النيابة العامة، أن المتهم هيثم كامل أبو علي تسبب إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح في قتل المجني عليها مي إسكندر إسحاق حال قيادته سيارة تحت تأثير مُسكر ومخدر الحشيش، وتعمده السير عكس الاتجاه المقرر، وقيادته سيارة بحالة ينجم عنها الخطر.
وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبَل المتهم من شهادة خمسة شهود، وما أسفرت عنه معاينة النيابة العامة لموقع الحادث، وما ورد بتقرير قسم تحليل المواد المخدرة بمعمل مديرية الشئون الصحية بالغردقة، وما ثبت من تقرير مستشفى الغردقة العام، وإقرار المتهم في التحقيقات بتعاطيه مواد مخدرة وكُحُليَّة قَبل الحادث.
بلاغ ضد هيثم كامل أبو علي
تقدم سمير صبري المحامي ببلاغ عاجل للنائب العام، ضد هيثم كريم كامل أبو علي، قال فيه نلتمس من سعادتك إصدار الأمر العاجل للتحقيق في البلاغ التالي:"43 عامًا أمضتهم مهندسة الديكور ماي إسكندر جايد وسط عائلتها ومحبيها، قبل أن يفجعهم خبر وفاتها على يد حفيد رجل أعمال مخمور، في حادث تصادم عنيف على طريق سهل حشيش، المتجه إلى الجونة، خلال عودتها من عملها إلى مقر إقامتها بالقاهرة".
دقائق قليلة مضت بعد حادث التصادم حتى فاضت روح "ماي"، وانتهت قصة مهندسة الديكور الناجحة التي راحت ضحية لطائش ثري يقود سيارة فارهة بدون أضواء ويسير عكس الاتجاه؛ وتكون "ماي" إحدى ضحايا "هيثم كريم كامل أبو علي" قريب رجل الأعمال الشهير وصاحب المنتجعات الشهيرة بالغردقة.
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