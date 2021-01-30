هانسن يشيد بمنتخب مصر لكرة اليد ويؤكد.. "هذا اللاعب رائع"

قال ميكيل هانسن نجم منتخب الدنمارك لكرة اليد وأحد أفضل لاعبي العالم في الوقت الحالي، أن المنتخب الدنماركي يملك الإمكانيات التي وصلت به للنهائي، وأنهم قادرين بقوة على حصد البطولة، كما أشاد هانسن بأداء المنتخب المصري خلال البطولة، وكيف أن منتخب الفراعنة يمتلك لاعبين جيدين.

وقال هانسن في تصريحات للموقع الرسمي لبطولة كأس العالم لكرة اليد: "لدينا مواهب شابة رائعة، ومدربون على أعلى مستوى، البيئة بالكامل صالحة للنجاح، نجمع بين الشباب والخبرات ونستطيع أن نستمر لسنوات عديدة في المستقبل، الجميع يعمل من أجل ذلك".

وعن أداء المنتخب المصري خلال البطولة وخاصةً في المواجهة التي جمعت بينهم بدور الثمانية بالبطولة، قال: ""فريق موهوب لديه لاعبون رائعون منهم يحيى خالد الذي يقدم مستويات رائعة مع نادي فيزبريم".

وتابع هداف الدنمارك: "هناك العديد من المفاجآت حدثت، أعتقد أبرزها ما يقدمه منتخب السويد، هو يملك لاعبين صغارا ورائعين، يقدمون أداء مذهلا، هم يستحقون التواجد في المباراة النهائية".

وأكمل: "علينا الاستعداد لمنتخب السويد بشكل جيد، المواجهة ستكون صعبة أمام منتخب يملك العديد من العناصر الشابة والمواهب الكبيرة، علينا تحقيق الفوز أولا ثم التفكير في أي شيء بعد ذلك".

وعن رؤيته لتنظيم مصر لتلك البطولة في ظل ظروف كورونا، قال: "أعتقد أن الوضع معقد وصعب على الجميع، نحن راضون عن كل شيء، والإجراءات الحالية كانت الحل الأمثل".

وتحدد نهائي كأس العالم لكرة اليد، بين منتخبي الدنمارك والسويد، في مباراة ستقام مساء غد الأحد بصالة استاد القاهرة الدولي، فيما تقام مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بالبطولة بين المنتخبين الإسباني والفرنسي، بنفس اليوم.

وكان المنتخب المصري قد وصل لدور الثمانية بالبطولة، قبل أن يخرج على يد بطل العالم منتخب الدنمارك في مباراة عصيبة استطاع فيها المنتخب الدنماركي أن يصل لدور قبل النهائي بعد الفوز على الفراعنة بنتيجة 39-38 بركلات الجزاء.