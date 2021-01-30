بإقدام خيسوس.. مانشستر سيتي يتقدم على شيفيلد يونايتد في الشوط الأول

انتهت أحداث الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي على مضيفه شيفيلد يونايتد في المباراة التي تجمع بينهعما الآن، ضمن الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز،علي ملعب الاتحاد.
وجاء الهدف عن طريق المهاجم الفريق السماوي خيسوس في الدقيقة التاسعة من عمر الشوط.
ويبحث السيتي عن تحقيق العلامة الكاملة من هذه المواجهة القوية التي سيلعبها ضد منافس نجح بالتوحش وقام بتوجيه الصدارة إلي الفريق الذي سيلاقيه الليلة، فهل ينجح السيتي في الإفلات من عقاب شيفيلد وينجح بالفوز عليه بسهولة، أم سيكون هناك فخ جديد لهذا الفريق لتوجيه الصدارة إلى مكان جديد.
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