عمرو القطامي: مسؤولية الحفاظ على البيئة لا تقتصر على الحكومة فقط... ومراكز الأبحاث العلمية لا تقوم بدورها في تقديم حلول لحمايتها من التلوث

أكد النائب عمرو القطامي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن مسؤولية الحفاظ على البيئة لا تقتصر على الحكومة فقط ، بل أن المواطنين عليهم دور كبير في تحويل هذا المفهوم كمنهج ثابت للتعايش، والمحافظة على البيئة وحمايتها، وذلك للحد من تدمير النُظم البيئية بشتى أنواعها، والتدهور البيئي الذي يهدد بدوره كلاً من صحة الحيوانات، والبشر، والنباتات على المدى الطويل بفعل الأنشطة البشرية.

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اليوم الوطني للبيئة

وأكد القطامي، في تصريحات له، في خضام الاحتفالات باليوم الوطني للبيئة للتوعية بمفهوم التعافي الأخضر، موضحًا أن قضية التلوث البيئي أصبحت أمراً مؤرق للعالم بأكمله لما لها من تبعات على المدى القريب والبعيد، لذلك يجب على جميع المؤسسات التكاتف للحد من هذا التلوث وتوعية الناس لمدى خطورة هذا الأمر، منتقدًا غياب دور مراكز الأبحاث العلمية في تقديم حلول للمشاكل التي تعاني منها البيئة، ومحاولة اكتشاف طرق بديلة وصديقة للبيئة عوضاً عن الطرق المسببة لتدهورها.

زراعة الأشجار

واختتم "عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب"، بالتأكيد على ضرورة التكثيف من زراعة الأشجار، لأّنها تُنتِج الغذاء والأكسجين، كما أنها تساعد على توفير الطاقة وتنقية الهواء بالإضافة إلى دورها في مكافحة التغير المناخي والعمل على تنظيمه.

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