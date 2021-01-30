نتيجة مباراة ريال مدريد وليفانتي.. الملكي في مأزق بعد الشوط الأول

انتهت مجريات الشوط الأول من مباراة ريال مدريد وليفانتي بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، في مباراة ضمن منافسات الأسبوع الـ21 من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز موسم 2020-2021.
ويواجه ريال مدريد أزمة بعد طرد مدافعه إيديو مليتياو بالدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول واللقاء، ليكمل الملكي المباراة بعشرة لاعبين فقط.
ودخل ريال مدريد المباراة بتشكيل يضم كل من:
حارس المرمى: ثيبوه كورتوا.
خط الدفاع: ألفارو أودريوزولا – إيدير ميليتاو – رافاييل فاران – فيرلاند ميندي.
خط الوسط : لوكا مودريتش – كاسيميرو – توني كروس – ماركو أسينسيو –إدين هازارد.
الهجوم: كريم بنزيمة.
بينما دخل ليفانتي المباراة بتشكيل يضم كل من:
حارس المرمى: آيتور فيرنانديز.
خط الدفاع: خورخي ميرامون – أوسكار دوارتي – سيرجيو بوستيجو – كارلوس كليرك.
خط الوسط: جونزالو ميليرو – ميكايل مالسا – نيمانيا رادويالا – خوسيه لويس موراليس.
خط الهجوم: سيرجيو ليون – روجر مارتي.
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