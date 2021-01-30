نتيجة مباراة ريال مدريد وليفانتي.. الملكي في مأزق بعد الشوط الأول

انتهت مجريات الشوط الأول من مباراة ريال مدريد وليفانتي بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، في مباراة ضمن منافسات الأسبوع الـ21 من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز موسم 2020-2021.

وسجل ماركو أسينسيو هدف الملكي الأول بالدقيقة الثالثة عشر من عمر المباراة، قبل أن يتعادل ليفانتي في الدقيقة 32 عن طريق خوسيه لويس موراليس نوجاليس.

ويواجه ريال مدريد أزمة بعد طرد مدافعه إيديو مليتياو بالدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول واللقاء، ليكمل الملكي المباراة بعشرة لاعبين فقط.