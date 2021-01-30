صور حورية فرغلي من داخل غرفة العمليات تثير ضجة على السوشيال ميديا

تصدرت الفنانة حورية فرغلي محرك البحث الشهير "جوجل"، فضلًا عن موقع التدوينات القصيرة "تويتر" خلال الساعات الماضية، جراء انتشار صورة لها من داخل غرفة العمليات بصحبة عدد من الأطباء.

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بصورة حورية فرغلي، وزعموا النشطاء أنها التقطت بعد خضوعها لجراحة في الأنف في الولايات المتحدة.

وتفاعل الكثير من مستخدمي "السوشيال ميديا" مع صورة حورية فرغلي من داخل غرفة العمليات، ودعوا لها بنجاح العملية، متمنين لها الشفاء العاجل وعودتهم إلى الحياه وعملها.

نفى مصدر مفرب من الفنانة حورية فرغلي، المزاعم التي انتشرت موخرًا حول خروج حورية من العمليات، موضحًا أن الصورة تعود إلى ما قبل عامين، وتحديدًا أثناء إجرائها جراحة في أنفها التي لم تكلل بالنجاح حينها.

حورية فرغلي تخضع لعملية جديدة

وشدد المصدر على عدم سفر حورية فرغلي بعد إلى الولايات المتحدة، وأكد أنها ستسافر إلى أمريكا، غدا الأحد، عقب ظهور نتيجة المسحة الخاصة بفيروس "كورونا" المستجد التي أجرتها.