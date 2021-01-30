صور حورية فرغلي من داخل غرفة العمليات تثير ضجة على السوشيال ميديا

حورية فرغلي- ارشيفية
تصدرت الفنانة حورية فرغلي محرك البحث الشهير "جوجل"، فضلًا عن موقع التدوينات القصيرة "تويتر" خلال الساعات الماضية، جراء انتشار صورة لها من داخل غرفة العمليات بصحبة عدد من الأطباء.
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بصورة حورية فرغلي، وزعموا النشطاء أنها التقطت بعد خضوعها لجراحة في الأنف في الولايات المتحدة.
حورية فرغلي داخل غرفة العمليات
وتفاعل الكثير من مستخدمي "السوشيال ميديا" مع صورة حورية فرغلي من داخل غرفة العمليات، ودعوا لها بنجاح العملية، متمنين لها الشفاء العاجل وعودتهم إلى الحياه وعملها.
نفى مصدر مفرب من الفنانة حورية فرغلي، المزاعم التي انتشرت موخرًا حول خروج حورية من العمليات، موضحًا أن الصورة تعود إلى ما قبل عامين، وتحديدًا أثناء إجرائها جراحة في أنفها التي لم تكلل بالنجاح حينها.
حورية فرغلي تخضع لعملية جديدة
وشدد المصدر على عدم سفر حورية فرغلي بعد إلى الولايات المتحدة، وأكد أنها ستسافر إلى أمريكا، غدا الأحد، عقب ظهور نتيجة المسحة الخاصة بفيروس "كورونا" المستجد التي أجرتها.
كان قد كشف الشاعر محمد جمعة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن إستعداد الفنانة حورية فرغلي للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء العملية بداية الشهر المقبل.
ونشر جمعة صورة جمعته مع حورية فرغلي، يصحبها تعليق جاء فيه بالآتي: "حورية بتشكر كل الناس اللي سألوا عليها جداً، وبإذن الله هتسافر تعمل عملية في شيكاغو أول الشهر، وبتقولكم ادعوا لها علشان العملية تسع ساعات، وبإذن الله ترجع بألف سلامة".
أعمال حورية فرغلي
شاركت الفنانة حورية في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية التي خطفت قلوب وأنظار الجمهور من خلالها منها مسلسل حكايات بنات الجزء الأول والثاني، والتي جسدت من خلالها شخصية "كوكي"، لتستمر في حقبة النجاح بأعمال عديد.
غابت "فرغلي" فترة طويلة بسبب الأحداث الصعبة التي مرت بها منها سقوطها من على الحصان والذي تسبب في كسر أنفها، إلا أنها عادت إلى العالم الدرامي بمسلسل ساحرة الجنوب الذي حقق نجاحًا باهرًا.
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