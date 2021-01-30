ليفانتي يقهر ريال مدريد في عقر داره وأتليتكو ينفرد بالصدارة

تلقى فريق ريال مدريد هزيمة قاسية من فريق ليفانتي بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الأسبوع 21 من عمر بطولة الدوري الأسباني الممتاز موسم 2020-2021.

أهداف مباراة ريال مدريد



وانتهت المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب ألفريدو دي ستيفانو في تمام الخامسة مساء اليوم، بهزيمة الريال، بعدما تقدم في النتيجة عن طريق ماركو أسينسيو بالدقيقة 13 من عمر الشوط الأول.

وتعادل فريق ليفانتي عن طريق خوسيه لويس موراليس بالدقيقة 32، ثم خطف هدف الفوز بالدقيقة 78 عن طريق روجر مارتي.

يأتي ذلك بعدما فقد ريال مدريد قوته بطرد مدافعه إيدير ميليتاو بالدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول والمباراة.

يذكر أن ريال مدريد قد دخل المباراة بتشكيل يضم كل من:

حارس المرمى: ثيبوه كورتوا

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خط الدفاع: ألفارو أودريوزولا – إيدير ميليتاو – رافاييل فاران – فيرلاند ميندي.

خط الوسط : لوكا مودريتش – كاسيميرو – توني كروس – ماركو أسينسيو –إدين هازارد.

الهجوم: كريم بنزيمة.

بينما دخل ليفانتي المباراة بتشكيل يضم كل من:

حارس المرمى: آيتور فيرنانديز.

خط الدفاع: خورخي ميرامون – أوسكار دوارتي – سيرجيو بوستيجو – كارلوس كليرك.

خط الوسط: جونزالو ميليرو – ميكايل مالسا – نيمانيا رادويالا – خوسيه لويس موراليس.

خط الهجوم: سيرجيو ليون – روجر مارتي.

وبذلك يكون ريال مدريد قد ثبت عن النقطة 40 في مركز الوصافة بجدول ترتيب الدوري الأسباني، بفارق 7 نقاط، عن أتليتكو مدريد المتصدر.

ترتيب الدوري الإسباني



على الجانب الآخر وصل ليفانتي للنقطة 26 في المركز التاسع بجدول الترتيب، وإليكم ترتيب الدوري الإسباني بعد المباراة:

1- أتليتكو مدريد 47 نقطة

2- ريال مدريد 40 نقطة

3- إشبيلية 39 نقطة

4- برشلونة 37 نقطة

5- فياريال 34 نقطة

6- ريال سوسيداد 31 نقطة

7- غرناطة 28 نقطة

8- ريال بيتيس 27 نقطة

9- ليفانتي 26 نقطة

10- أتليتك بلباو 24 نقطة

11- سلتا فيجو 24 نقطة

12- قادش 24 نقطة

13- خيتافي 23 نقطة

14- فالنسيا 20 نقطة

15- إيبار 20 نقطة

16- بلد الوليد 20 نقطة

17- أوساسونا 19 نقطة

18- ألافيس 18 نقطة

19- إلتشيه 17 نقطة

20- ويسكا 16 نقطة