تأييد برلماني واسع لمبادرة " مش هنسيبكم" للتصدى للتنمر

أشاد عدد من نواب البرلمان بمبادرة "مش هنسيبكم" التى أطلقها النائب مصطفى السلاب، لمواجهة ظاهرة التنمر التى تحدث تجاه الأشخاص ذوى الإعاقة، ونرصد فى التقرير أبرز الآراء المتعلقة:

ميرال هريدي: ظاهرة التنمر مستجدة على المجتمع

من جانبه، قالت النائبة ميرال جلال هريدى، عضو مجلس النواب، إن ظاهرة التنمر تعد من الأمور المستجدة على المجتمع، التى جاءت بالتزامن مع المتغيرات التى طرأت على هذا المجتمع سواء ثقافيًا أو اجتماعيًا.

وتابعت عضو مجلس النواب، ميرال هريدى، خلال حديثه:" الرئيس السيسى هو أول من أشار إلى ضرورة مواجهة تلك الظاهرة، وكان حريصًا على مشاركة ذوى الاحتياجات الخاصة، فى احتفالاتهم وجميعنا شاهد على مدى تأثره بمعاناتهم واحتياجهم لمعاملة مميزة لاستخراج تلك الطاقات الكامنة داخلهم.

كما أكدت عضو مجلس النواب، ميرال هريدى، على ضرورة الأهتمام بالرياضات المختلفة التى يبدع فيها هؤلاء، مثل السباحة والرياضات الأخرى، والتى حققنا فيها نتائج مبهرة فى بطولة العالم الأخيرة لأصحاب الهمم.

آيات الحداد

أكدت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، على أننا لسنا بحاجة إلى تغليظ العقوبات بل بتغيير فكر وثقافة المجتمع، فلدينا الكثير من القوانين، فالعبرة بآليات التنفيذ، وتطبيقها على أرض الواقع، فبعض الجرائم لن يتم القضاء عليها بالقانون فقط، بل بالفكر أولًا، فثقافة المجتمع أقوى من القانون، وأكبر دليل لدينا قوانين مكافحة التنمر والتحرش، ويزداد التنمر والتحرش يوما تلو الآخر.

ألفت المزلاوى

وجهت النائبة ألفت المزلاوى، التحية والتقدير إلى النائب محمد مصطفى السلاب، الذى أطلق تلك المبادرة، والتى تسعى إلى وقف التنمر بكل صورة، كما قدمت الشكر لأجهزة الدولة، لاستجابتها الفورية فى الآونة الأخيرة، لأى شكوى ضد هذه الفئة ومتابعتها لوسائل السوشيال ميديا والقيام بالتواصل الفورى معهم وتوقيع عقوبات قاسية ضد المتنمرين.

كما طالبت عضو مجلس النواب، ألفت المزلاوى، بالمزيد من تغليظ العقوبات ضد منزوعي الشفقة والرحمة، الذين يقومون بممارسات لا أخلاقية تتسم بالعنف والإيذاء النفسي والبدني لهم.

ودعت عضو مجلس النواب، ألفت المزلاوى، مؤسسات الدولة من أزهر أو مراكز الشباب أو النوادى فى المدارس والجامعات، للتعاون فى بث برامج توعوية للطلاب والنشء للتعامل مع هذه الفئه.

أيمن محسب

يرى النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن مسالة التنمر تجاه ذوى الإعاقة بمثابة الوصول إلى قمة الخسة والندالة، وعدم الإنسانية، وعلى الإعلام تفعيل دوره بالتوعية قبل تشديد العقوبات.

إحسان شوقى

بينما يرى النائب إحسان شوقى، عضو مجلس النواب، إن التنمر يعد شكلًا من أشكال العنف والاساءة والإيذاء، كالتلفظ بألفاظ مهينة للشخص الآخر أو مناداته بأسماء سيئة لا يحبذها الشخص ولايحبها والسخرية منه وتهديده.

وتابع عضو مجلس النواب، إحسان شوقى، يتم علاج الأمر بتقوية العقيدة منذ مرحلة الطفولة، وزرع الأخلاق الدينية والإنسانية فى قلوب الأطفال ومتابعة السلوكيات العامة.

وأضاف: يتوجب على الحكومة وضع قوانين صارمة لمعاقبة ممارس التنمر، بكافة أشكاله لتحقيق العدالة الاجتماعية.