خاص| شادي محمد لـ دوت الخليج: الأهلي اسم كبير.. وكل من هب ودب بقي بيتكلم في "الكورة"

كشف شادي محمد لاعب الأهلي السابق، عن توقعاته لمواجهة الأهلي والدحيل المقرر إنطلاقها يوم الرابعة من فبراير في الشهر المقبل، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للإندية.

وقال شادي محمد في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج":" أنه يتشرف بإسم الأهلي الذي يمثل الكرة الإفريقية، حيث يتمني فوز المارد الأحمر، علي الدحيل القطري في مونديال كأس العالم للأندية مبينا أن فريق الدحيل منافس قوي يلعب على ملعبه ووسط جمهوره لكن الأهلي عودنا على خوض هذه المباريات القوية خارج أرضه. وأضاف:" يجب علي جمهور "السوشيال ميديا"، أن يبعدوا الضغوطات على اللاعبين لان الأهلي ليس مطالب بحصد اللقب، لكن يكفىء وجوده فهذا الحدث الكبير. وتابع لاعب الأهلي السابق:" (كل من هب ودب بقي بيتكلم في الكورة، وده غلط لانه بيحط لاعبي الفريق تحت ضغط)، وهذا ما حدث معنا في المونديال الأول عندما شاركنا في البطولة والجمهور، وضع على عاتقنا الفوز باللقب فخرجنا بشكل سيئ". ومن المقرر أن تنطلق البطولة يوم الخميس المقبل الموافق 4 فبراير2021، وتستمر حتى 11 فبراير المقبل، ويشارك فيها الأهلي بصفته بطلًا لأفريقيا بعد حصد اللقب القاري يوم 27 نوفمبر الماضي بالفوز على الزمالك بهدفين لهدف، وأهم المنافسين بالبطولة هو بايرن ميونخ الألماني بطل أوروبا، الذي سيواجه الفائز من مباراة الأهلى ضد الدحيل القطرى. خالد الغندور يعلن الأسماء المرشحة لخلافة مصطفى محمد في الزمالك يذكر أن بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي غادرت من مطار القاهرة متجه لمطار قطر في الرابعة عصر أمس الجمعة الموافق 29 يناير 2021، لخوض منافسات كأس العالم للأندية.