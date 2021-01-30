صور.. شعراوى وبرنامج الأغذية العالمى يوقعان اتفاق إطارى للتعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - وقع محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، ومنجستاب هايلى الممثل المقيم، ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمى للأمم المتحدة بالقاهرة، على الاتفاق الاطارى للتعاون بين الوزارة والبرنامج والاتفاق على مجالات التعاون المشترك.





جاء ذلك خلال زيارة وزير التنمية المحلية مركز الأقصر التنسيقى للابتكار ونقل المعرفة، بمشاركة كل من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وآلاء الزهيرى مسؤول العلاقات مع الجهات الحكومية بالبرنامج، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة والبرنامج.

وسيتم التعاون بين الوزارة والبرنامج خلال الفترة المقبلة فى عدد من المجالات ومن بينها الربط بين مركز الأقصر، ومركز "نارو" مقر إقليم الشمال الإفريقى لمنظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية، والذى تستضيفه القاهرة، لتبادل ونشر التجارب الناجحة والخاصة بمشروعات وزارة التنمية المحلية وعلى رأسها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ومشروعات مبادرة حياة كريمة ومجالات تنمية المدن.

وستشمل مجالات التعاون بين الجانبين ضمن الاتفاق الإطارى تنفيذ البوابة "الجيو مكانية" لوزارة التنمية المحلية، والتى تهدف الى رصد ومتابعة كافة المشروعات والخدمات التى تديرها وتشرف عليها الوزارة بالمحافظات، عبر إنشاء وحدة نظم المعلومات الجيو مكانية بالوزارة وإنشاء قاعدة بيانات جغرافية مركزية موحدة وتنظيم عملية تبادل المعلومات والبيانات بين الوزارات والمحافظات وبناء نظام لدعم عمليات اتخاذ القرار وإدارة الأزمات، حيث سيقدم البرنامج الدعم الفنى والتقنى لتحديد الهيكل التنظيمى والكوادر الفنية المطلوبة حيث تم تدريبى عدد من العاملين بالوزارة على أحدث برامج نظم المعلومات الجغرافية بالتعاون مع احدى الشركات الكبرى.

كما يشمل الاتفاق الاطارى أيضاً إنشاء منصة التجارة الالكترونية لتسويق منتجات المحافظات اليدوية والتراثية " أيادى مصر " بهدف دعم المنتجات اليدوية للمرأة بالمحافظات لتمكينها اقتصادياً وتحسين القدرة التسويقية وزيادة فرص البيع والشراء والمساعدة فى الوصول للأسواق ، وستقوم الوزارة بالتنسيق الأساسى بين مختلف الوزارات والهيئات التنفيذية المحلية لتحسين معيشة المجتمعات المحلية وتحسين آلية تقديم الخدمات ، وستقوم الوزارة بالإشراف على المنصة بالتعاون مع البرنامج .

وقال شعراوى أن هذه المنصة ستعمل على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمحافظات ومساعدة بعض القرى التى تتميز بصناعة المنتجات والصناعات اليدوية والتراثية والبيئة للترويج والتسويق لتلك المنتجات داخلياً وخارجيا.

ويتضمن الاتفاق الإطارى بين الجانبين أيضاً مشروع دعم مجتمعات المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة فى صعيد مصر، والذى يقوم البرنامج بتنفيذه بالتعاون مع وزارة الزراعة فى محافظات أسوان والأقصر وسوهاج وقنا وأسيوط، والذى سيتم التوسع فى حوالى 60 قرية جديدة بمحافظات الصعيد، خلال الفترة الحالية.

ويهدف هذا المشروع إلى زيادة الإنتاج من المحاصيل الزراعية، زيادة دخل المزارعين وخلق فرص عمل واستدامتها والحفاظ عليها.

وقال منجستاب هايلى الممثل المقيم، ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمى للأمم المتحدة بالقاهرة، إنه سيتم الانتهاء خلال شهر من تنفيذ المنصة الإلكترونية والبوابة الجيومكانية، وقدم الشكر على الدعم والاهتمام الذى يقدمه وزير التنمية المحلية والوزارة، للانتهاء من تلك المشروعات المهمة.