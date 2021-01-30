وكيل الصحة بالشرقية يتابع الخدمات الطبية وتوافر الأكسجين 

ورافق مسعود خلال الجولة، اليوم السبت، عددٌ من أعضاء مجلس النواب عن دائرة بلبيس، وممثلو المجتمع المدنى، حيث تم استعراض الإمكانات المتاحة والخدمات الطبية بالمستشفى ومقترح تعزيز هذه الإمكانات ودراسة توسيع بعض الأقسام الطبية، ومناقشة تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين المترددين عليها.
من ناحية أخرى، أغلقت الأجهزة التنفيذية والأمنية بالشرقية 9 قاعات أفراح ومقاهى، بجانب فض 3 سرادقات عزاء، واتخذت الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك فى إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره.
وكان المحافظ الدكتور ممدوح غراب، قد كلَّف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحى للمرور على المحال التجارية والمقاهى والكافيتريات وقاعات الأفراح ومراكز الدروس الخصوصية للتأكد من التزام أصحابها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية حرصاً على سلامة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا، وتفعيل القانون بكل حسم على غير الملتزمين.
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