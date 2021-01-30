البابا تواضروس ينعى الراهبة ماريا الأنبا بضابا

جدة - نرمين السيد - وولدت الراهبة المتنيحة يوم 17 نوفمبر 1949 وانضمت إلى الدير يوم 5 فبراير 1983. وأقيمت صلوات تجنيزها اليوم بديرها. وقدم البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خالص العزاء إلى الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادى، ورئيس دير القديس الأنبا بضابا، ولمجمع راهبات الدير فى نياحة الأم المباركة الراهبة ماريا الأنبا بضابا، طالبًا لنفسها البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع العذرارى الحكيمات.

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