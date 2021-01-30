المجلس الأعلى للإعلام يستدعي محمود المملوك رئيس تحرير موقع القاهرة 24 للتحقيق بسبب مخالفات وتجاوزات مهنية

علم "صوت الأمة" أن المجلس الأعلى للإعلام، ينظر مجموعة من الشكاوى المقدمة ضد موقع القاهرة 24 ومحمود المملوك رئيس تحرير الموقع، لمخالفته قواعد النشر والضوابط المهنية المقررة.

ويأتي تحقيق المجلس الأعلى للإعلام في المخالفات المنسوبة لموقع القاهرة 24 ومحمود المملوك بعد نشر عدد من التقارير والأخبار بالفيديو تخالف الضوابط المهنية وتمثل مخالفات لا يمكن للمجلس الأعلى للإعلام السكوت عنها.

وعلم "صوت الأمة" أن المجلس الأعلى للإعلام يتجه لإصدار قرار باستدعاء محمود المملوك رئيس تحرير موقع القاهرة 24 للتحقيق معه فيما يخص المخالفات والتقارير التي تتضمن تجاوزات منشورة على الموقع.