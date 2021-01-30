ننشر خطوات الاستزراع السمكى المتكامل فى الأراضي الصحراوية ..فيديو

قال الدكتور صلاح حجازى استاذ بمركز البحوث الزراعية وخبير الاستزراع السمكى ، إن مزرعة الكنانة فى وادى النطرون بمساحة 3 آلاف متر مربع مكونة من 40 حوضا والتى يتم بها زريعة الأسماك حتى تصل حجم السمكة إلي 20 جراما.
وأضاف " حجازى" خلال تصريحات لــ "دوت الخليج " ، أنه يتم نقل الأسماك بعد ذلك إلي أحواض التربية ، مؤكدا أن جميع انتاج الأسماك فى مشاريع الاستزراع السمكى تتم داخل الصوب .
وأشار " خبير الاستزراع السمكى " إلي أن دورة الاستزراع حوالى 6 شهور لينتج 19 طنا و200 كيلو جرام مما يعنى انتاج ما يقارب 39 طنا من الأسماك سنويا ، موضحا أن هناك مصادر للتهوية فى حوض الأسماك .
ونوه إلي أن جميع الأحواض داخل الاستزراع السمكى تتم صرف المياه فى خزان خارجى عن طريق مواتير مياه والذى يتم فيه انتاج سمك ، لافتا إلي إنه يتم زراعة الأراضي حول مشاريع الاستزراع السمكى من مياه الإنتاج السمكى لأنها تكون مسمدة .
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