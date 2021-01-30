مصطفى سالمان: الدولة المصرية تضع قضايا التنمية فى أولى أهتماماتها.. وعلى المواطن إدراك تلك الجهود

وصف النائب مصطفى سالمان، عضو مجلس الشيوخ، أهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، والأجهزة والوزارات المعنية بتطوير القرى المصرية، ضمن مبادرة "حياة كريمة" بأنه يعد أحد أبرز وأهم المشروعات القومية خلال العصر الحديث.

مصطفى سالمان يؤكد على أهمية مشروع تطوير القرى

وأضاف النائب مصطفى سالمان، أن مشروع تطوير القرى سيكون له دوره البارز فى النهوض بمستوى الخدمات الاجتماعية، وتطوير البنية التحتية والاحتياجات الرئيسية للمواطنين فى القرى المستهدفة، والتى من المقرر بدء المرحلة الأولى للمشروع خلال العام الحالى، والانتهاء من تطوير القرى المستهدفة بمختلف أنحاء الجمهورية خلال 3سنوات.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، مصطفى سالمان، أنه لأول مرة يجد المصريون أنفسهم أمام مشروع يستهدف تطوير الريف بشكل جذرى، واستغلال موارده، ليكون بمثابة تغيير شامل نحو تطوير الخدمات، وجعل القرى المستهدفة قرى منتجة تتواكب مع متطلبات المواطنين نحو الأفضل، في الوقت الذي أشار فيه إلى استفادة ملايين المصريين من المشروع خلال فترة زمنية قصيرة.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، المزيد من الأهتمام بقرى الصعيد، قائلًا:" لا شك فى أن قرى الصعيد عانت كثيراً من الإهمال والتجاهل وعدم الأهتمام بها بالشكل المطلوب خلال العقود الماضية، لكن جاء أهتمام الرئيس السيسي ليكون بداية مبشرة للمصريين جميعاً، وأهالي الصعيد بصفة خاصة، ولابد من إدارج أكبر عدد من قرى الصعيد في المراحل الأولى للمشروع.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، مصطفى سالمان، أن الدولة المصرية تضع قضايا التنمية فى أولى أهتماماتها، خاصة في ظل الظروف الحالية، وعلى المواطن المصري أن يدرك جيداً تلك الجهود التي تقوم بها الدولة في هذا الإطار، والحفاظ عليها، مشدداً على ضرورة المشاركة المجتمعية في كل مجالات التنمية.

وأختتم عضو مجلس الشيوخ حديثه قائلاً:" كان لابد من وقف نزيف العشوائيات، والزحف العمراني غير المخطط، وآن الأوان لبناء مصر الجديدة التي تتناسب مع طموحات المصريين ومتطلباتها، والأهتمام بالمواطن الريفى الذى يمثل أساس التنمية في مصر على مدار تاريخها".