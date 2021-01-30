النيابة العامة تأمر بحبس المتهم بحرق سوق التوفيقية

قررت النيابة العامة، حبس المتهم بحرق سوق التوفيقية عمدًا 4 أيام على ذمة التحقيقات، والذي أسفر عن تفحم اكثر من 14 كشك للباعة المتواجدين بما فيها من سلع وبضائع.

حريق سوق التوفيقية

تلقت النيابة العامة إخطارًا من قسم شرطة الأزبكية يوم الجمعة الموافق التاسع والعشرين من شهر يناير الجاري باندلاع حريق فى عدد كبير من الأكشاك والمحالِّ التجارية بمنطقة التوفيقية، فانتقلت لمعاينة مسرح الحادث وتبينت اندلاع الحريق بعقارين بشارع سوق التوفيقية وعقارين آخرين بشارع البورصة، وامتداده إلى مول البنك التجاري وأحد المبانى جواره التي كانت تحت الإنشاء وبعض المحالِّ التجارية الأخرى، فانتدبت النيابة العامة المعملَ الجنائيَّ للمعاينة والوقوف على سبب الحريق وكيفية حدوثه وبدايته والخسائر الناجمة عنه.

وسألت «النيابة العامة» تسعةَ عشَرَ شاهدًا من مُلّاك المحالِّ التجارية المحترقة والذين قدَّروا قيمة الخسائر اللاحقة بمحالهم واتَّهم بعضهم المتهم بتسببه عمدًا فى الحريق، وشهد اثنان آخران تواجدا بمسرح الحادث وقتَ وقوعه باندلاع الحريق أولًا بمبنى تحت الإنشاء بشارع البورصة ثم امتداده إلى المركز التجاري وباقى المحال والأكشاك، بينما أكد عمُّ المتهم ونجل عمّه فى شاهدتهما بسابقة تلقيهما تهديدًا من المتهم بوضع النار فى المحال المملوكة لهما ولذويهما «بمركز مول البنك التجاري» لخلاف مالى بينه وبينهم.

تحريات النيابة العامة حول الواقعة

وطلب النيابة العامة تحريات الشرطة حول الواقعة التى أسفرت عن ارتكاب المتهم الواقعة، فأمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره، وباستجوابه أقرَّ في التحقيقات بوضعه النار عمدًا بالأكشاك والمحال التجارية المملوكة لعمّه ونجله على إثر خلافات مالية بينه وبينهما انتقامًا منهما وإضرارًا بأموالهما، مستخدمًا لذلك وقودًا للإشعال حصل عليه من قائد مركبة آلية "توك توك" نظير مبلغٍ مالى بالتحايل عليه وإيهامه بتعطل دراجته الآلية ونفاد الوقود منها.

وكانت النيابة العامة قد تمكنت من ضبط مقطع مُصوَّر يظهر المتهم فيه خلال توجهه لارتكاب الواقعة حائزًا كيسًا يحوى الوقود المستخدم فى جريمته، وبمواجهة المتهم به أقرَّ بصحة ظهوره فيه.