خاص.. دوت الخليج ينفرد بتفاصيل صفقة مروان حمدي مهاجم الزمالك الجديد

علم موقع دوت الخليج بتفاصيل الصفقة التي تتم الآن بين الزمالك ومصر المقاصة، لشراء نجمه مروان حمدي لتعويض غياب مصطفى محمد الذي رحل منذ أيام لفريق جلطة سراي التركي.

وعلم موقع دوت الخليج أنه قد تم الإتفاق على بيع مروان حمدي لنادي الزمالك مقابل ثلاثة عشر مليون جنيه بعقد يمتد لمدة 4 مواسم تنتهي في 2024.

والجدير بالذكر أن وفد من نادي الزمالك قد تحرك لمقر نادي مصر المقاصة، لإنهاء جميع التفاصيل والبنود الخاصة بالتعاقد، على أن يتواجد اللاعب في مران الفارس الأبيض خلال أيام.