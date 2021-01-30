خاص.. دوت الخليج ينفرد بتفاصيل صفقة مروان حمدي مهاجم الزمالك الجديد

مروان حمدي.أرشيفية
علم موقع دوت الخليج بتفاصيل الصفقة التي تتم الآن بين الزمالك ومصر المقاصة، لشراء نجمه مروان حمدي لتعويض غياب مصطفى محمد الذي رحل منذ أيام لفريق جلطة سراي التركي.
والجدير بالذكر أن وفد من نادي الزمالك قد تحرك لمقر نادي مصر المقاصة، لإنهاء جميع التفاصيل والبنود الخاصة بالتعاقد، على أن يتواجد اللاعب في مران الفارس الأبيض خلال أيام.
يذكر أن الزمالك قد فتح أكثر من خط اتصال مع أكثر من نادي من الدوري المصري، للبحث عن مهاجم لملأ الفراغ الذي تركه مصطفى محمد بعد رحيله.
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