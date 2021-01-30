خاص| إصابة لاعب في صفوف الأهلي قبل مواجهة الدحيل القطري في المونديال

علم موقع "دوت الخليج" من مصادره الخاصة، أن حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غاب عن المران الجماعي الأول للفريق في قطر، استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.

ويعاني الشحات من شد خفيف في العضلة الخلفية حرمته من الوجود في التدريبات الجماعية اليوم.

ووصل الأهلي منذ قليل إلى ملعب جامعة قطر لخوض المران الأول، استعدادًا لمواجهة الدحيل في بداية الرحلة بمونديال الأندية، المحدد لها يوم 4 فبراير المقبل.

ومن المقرر أن تنطلق البطولة يوم الخميس المقبل الموافق 4 فبراير2021، وتستمر حتى 11 فبراير المقبل، ويشارك فيها الأهلي بصفته بطلًا لأفريقيا بعد حصد اللقب القاري يوم 27 نوفمبر الماضي بالفوز على الزمالك بهدفين لهدف، وأهم المنافسين بالبطولة هو بايرن ميونخ الألماني بطل أوروبا، الذي سيواجه الفائز من مباراة الأهلى ضد الدحيل القطرى.

يذكر أن بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي غادرت من مطار القاهرة متجه لمطار قطر في الرابعة عصر أمس الجمعة الموافق 29 يناير 2021، لخوض منافسات كأس العالم للأندية. ويخوض الأهلي تدريباته على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة؛ استعدادا لمواجهته الأولى بمونديال الأندية أمام الدحيل القطري يوم 4 فبراير المقبل.