علم موقع "دوت الخليج" من مصادره الخاصة، أن حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غاب عن المران الجماعي الأول للفريق في قطر، استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.
ويعاني الشحات من شد خفيف في العضلة الخلفية حرمته من الوجود في التدريبات الجماعية اليوم.
ووصل الأهلي منذ قليل إلى ملعب جامعة قطر لخوض المران الأول، استعدادًا لمواجهة الدحيل في بداية الرحلة بمونديال الأندية، المحدد لها يوم 4 فبراير المقبل.
ومن المقرر أن تنطلق البطولة يوم الخميس المقبل الموافق 4 فبراير2021، وتستمر حتى 11 فبراير المقبل، ويشارك فيها الأهلي بصفته بطلًا لأفريقيا بعد حصد اللقب القاري يوم 27 نوفمبر الماضي بالفوز على الزمالك بهدفين لهدف، وأهم المنافسين بالبطولة هو بايرن ميونخ الألماني بطل أوروبا، الذي سيواجه الفائز من مباراة الأهلى ضد الدحيل القطرى.
يذكر أن بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي غادرت من مطار القاهرة متجه لمطار قطر في الرابعة عصر أمس الجمعة الموافق 29 يناير 2021، لخوض منافسات كأس العالم للأندية. ويخوض الأهلي تدريباته على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة؛ استعدادا لمواجهته الأولى بمونديال الأندية أمام الدحيل القطري يوم 4 فبراير المقبل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خاص| إصابة لاعب في صفوف الأهلي قبل مواجهة الدحيل القطري في المونديال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.