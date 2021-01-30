رمضان صبحي ينقذ بيراميدز أمام الإسماعيلي والتعادل يسيطر على الشوط الأول

رمضان صبحي.أرشيفية

انتهت مجريات الشوط الأول من مباراة الإسماعيلي وبيراميدز بالتعادل الإيجابي، في مباراة من الجولة الثامنة ببطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021. تقدم محمد عادل للإسماعيلي بالدقيقة الرابعة عشر بعد كرة عرضية رائعة من محمد الشامي على رأس محمد عادل القادم من الخلف وسددها رائعة داخل الشباك. ويستضيف الإسماعيلي نظيره بيراميدز على ملعب الإسماعيلية في مباراة بدأت في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم. تشكيل بيراميدز

ولم ينتظر رمضان صبحي كثيرا ينقذ بيراميدز ويسجل التعادل بالدقيقة السابعة عشر بعد كرة عرضية أرضية من الطرف الأيسر عن طريق رمضن صبحي من خارج منطقة الجزاء مرت من دودو الجباس إلى داخل الشباك. ودخل بيراميدز بتشكيل يضم كل من: حراسة المرمى: شريف إكرامي. خط الدفاع: عمر جابر – علي جبر – أحمد أيمن منصور – طارق طه . خط الوسط المدافع: محمود حمادة – نبيل دونجا . خط الوسط المهاجم: إبراهيم عادل – عبدالله السعيد – رمضان صبحي. خط الهجوم: دودو الجباس.

تشكيل الإسماعيلي

بينما دخل الإسماعيلي بتشكيل يضم كل من: حراسة المرمى: محمد صبحي . خط الدفاع: محمد بيومي محمد – محمد عمار – مروان صحراوي – محمود البدري. خط الوسط المدافع: محمود دونجا – محمد عادل . خط الوسط المهاجم: آري بابل – محمد صادق – محمد الشامي. خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف.

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