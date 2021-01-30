ارتفاع حالات كورونا بفنزويلا وانخفاضها بإيطاليا وتحذيرات في تايلاند

كشفت وزارة الصحة الفنزويلية، في بيان صحفي نقلته صحيفة "إل يونيفرسال"، اليوم السبت الموافق 30 يناير 2021، تسجيل 412 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

اكتشاف إصابات جديدة بسلالة بريطانيا وجنوب إفريقيا في النمسا وأمريكا

ارتفاع حالات كورونا في فنزويلا

وتابعت الوزارة أن إجمالى عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا فى البلاد ارتفع إلى 125 ألفا و 776 حالة، فيما تعافي منهم 117 ألفا و 867 حالة، بينما تقدر عدد الحالات النشطة بـ 6 آلاف و732 حالة، ووصل عدد الوفيات 1177 حالة بعد تسجيل 6 وفيات جديدة.



أخر إحصائيات كورونا في تايلاند

نقلت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية، عبر موقعها الإلكتروني، البيان الصادر عن مركز إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد فى تايلاند، عن تسجيل 930 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، لتصل حصيلة الإصابات 17 ألفا و 953 حالة.

وأضاف البيان اليوم السبت، أن البلاد سجلت حالة وفاة جديدة خلال آخر 24 ساعة، ليبلغ بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء جائحة كورونا 77 وفاة، بينما تضمنت الإصابات الجديدة 14 حالة من الوافدين الخاضعين للحجر الصحي، فيما تعافت حتى الآن 11505 حالات من الفيروس.

وكان تاويسلين ويتسانيوتين المتحدث باسم مركز مكافحة فيروس كورونا، قد حذر من استمرار خطورة، لافتًا أنه قد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تتمكن السلطات من إبقاء الوضع تحت السيطرة.



انخفاض حالات فيروس كورونا في إيطاليا

كما أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، أن البلاد سجلت اليوم السبت، 421 وفاة حالة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، مقارنة بـ 477 حالة في اليوم الماضي، كما تراجعت الإصابات الجديدة من 13574 إلى 12715.

وتابعت الوزارة أنه تم إجراء 298010 فحوص للكشف عن كورونا أمس الجمعة مقابل 268750 في اليوم الماضي، وبذلك تكون إيطاليا سجلت 2.542 مليون إصابة حتى الآن.

إيطاليا ثاني أعلى حصيلة إصابات بكورونا في أوروبا

يذكر أن إيطاليا وصل إجمالي الوفيات المرتبطة بكوفيد-19 فيها حاليًا 88279 منذ فبراير الماضي، وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا والسادسة على مستوى العالم.