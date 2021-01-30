مستشار الرئيس للصحة: أزمة كورونا ساعدت على تأهيل العديد من المستشفيات

قال الدكتورمحمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إنه حتى الآن لايوجد آثار سلبية لمن تلقى اللقاح فى مصر ولم تجرى دراسات بشأن تاثير اللقاحات على الحوامل، مشيرا أن أعداد المصابين بفيروس كورونا تنخفض تدريجيا والخطة التى وضعتها الدولة لمواجهة كورونا ساهمت فى انخفاض أعداد المصابين، مضيفا أن الأصل في فيروس كورونا هو أن يضرب الجهاز التنفسى وأن عينى الفتحة الشرجية التى اتبعتها البعض لايعنى أنه سيكون الأسلوب المتبع فى الكشف عن كورونا.

وتابع "تاج الدين" خلال مداخلة هاتفية في برنامج على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد والذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى، الموجة الثالثة من كورونا ضربت اليابان وأوروبا ونتمنى الوصول إلى صفر حالات والتحور المناعى فى الفيروسات هو امر طبيعى ومن الوارد حدوث تحورات جينية جديدة فى فيروس كورونا .

وواصل تاج الدين، قائلا: نسعى لانتاج لقاح كورونا فى مصر ومن المهم أن نحسن قدراتنا لإنتاج فيروس كورونا، مضيفا أن الدولة تعاملت بإحترافية منذ بداية أزمة كورونا والأزمة ساعدت على تأهيل العديد من المستشفيات ولدينا المئات من أجهزة التنفس الصناعى في مستشفياتنا أكثر من احتياجاتنا، مشيرا أن الأعداد المعلنة عن كورونا هى التى سجلت فى بيانات وزارة الصحة ولم ننكر أن هناك أعداد خارج نطاق تسجيلات مستشفيات وزارة الصحة .