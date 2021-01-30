قال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعى المصرى ، إنه تم افتتاح 37 سوقا خلال آخر ٣ سنوات ، منها 11 سوقا خلال الأزمة الأخيرة فى عام 2020 ، ويعد فتح الأسواق عملية صعبة ومعقدة جدا ، إذ يتم إعداد تقرير حول المحاصيل التي سيتم تصديرها والبيانات الخاصة بالآفات التى تصيبها فى مصر ، كما يتم تحديد اشتراطات الصحة النباتية الخاصة بها .
وأضاف " العطار" خلال تصريحات لــ "دوت الخليج " أن الدولة المستوردة تقوم بعمل زيارات ميدانية للإطمئنان على اتمام الرقابة على المنتجات المصدرة وتنفيذ كافة الاشتراطات .
ونوه "رئيس الحجر الزراعى " إلي أن فتح سوق يحتاج من عام إلي 10 أعوام ، ففتح 11 سوقا خلال عام واحد مع جائحة كورونا يعد إعجاز غير مسبوق للحجر الزراعى ، ووراءه مجهود ضخم مع دعم القيادة السياسية مما ينعكس على العمل داخل الحجر الزراعى ، معلقا :" نعمل 24 ساعة خلال اليوم".
وأشار إلي أن العملية التصديرية متكاملة تجمع بين عدة أطراف ، بداية من المزارع وحتى الرقابة على الصادرات من خلال الحجر الزراعى ، فالمزارع لم يتوقف عن الزراعة رغم جائحة كورونا واستمر عمله بنفس الكفاءة ، وكذلك الحجر الزراعى ظل يعمل حتى يستمر التصدير أثناء أزمة كورونا ، فبدون الحجر الزراعى لن يتم التصدير ، حيث تحصل المنتجات الزراعية على الشهادة من الحجر للسماح للتصدير .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إعجاز خلال جائحة كورونا..الحجر الزراعي: فتح 11 سوقا لتصدير المنتجات..فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.