للمسافرين إلى الأردن.. 40 دولار أمريكيًا رسومًا إضافية في مطار القاهرة قبل الرحلة

أعلنت شركة طيران الأردنية زيادة رحلاتها الجوية من القاهرة إلى عمان، بمعدل 3 رحلات أسبوعيًا ، ايام السبت، الإثنين ، الخميس اعتبارا من 6 فبراير المقبل ، وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا.
وقالت الشركة ، إنه بناء على القرارات الصادرة من المملكة الأردنية بإيقاف عمل المنصة الإلكترونية مؤقتًا ، سيتم تحصيل فحص تحليل كورونا من جميع المسافرين إلي الأردن بمطار القاهرة الدولي، وقيمتها 40 دولار أمريكيا ما يعادل 650 جنيها مصريا ، حيث لن يسمح للركاب بإنهاء إجراءات السفر قبل سداد المبلغ وذلك حسب تعليمات السلطات الأردنية .
وأوقفت الحكومة الأردنية العمل بمنصة القادمين إلى الأردن جوا (Visit Jordan) ، والاكتفاء بإحضار فحص الكشف عن فيروس كورونا المستجد (PCR) نتيجته سلبية خلال (72) ساعة من موعد الوصول، بالإضافة إلى فحص (PCR) فور الوصول في المطار، و يعفى من ذلك الأطفال دون سن 5 سنوات.
وألغت الحجر المنزلي للمسافرين القادمين ممن تظهر نتيجة فحوصهم في المطارات الأردنية سلبية، مع التأكيد على التزام المصابين الذين تظهر نتيجتهم إيجابية بالعزل المنزلي.
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