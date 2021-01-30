نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء فعاليات البرنامج التدريبي الرابع لوكلاء ومديري الشئون المالية بالأوقاف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت اليوم السبت فعاليات البرنامج التدريبي الرابع بعنوان: “المراجعة الداخلية والحوكمة.. نحو دور مستحدث للتفتيش العام بهيئة الأوقاف المصرية” بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية بالسادس من أكتوبر، بحضور المهندس إبراهيم القصاص، رئيس الإدارة المركزية لشئون الملكية العقارية والزراعة بالهيئة، والدكتور خالد محمد سعيد مدير إدارة التفتيش الفني.

وتستهدف الدورة تدريب عدد (150) متدربا من وكلاء مديري مناطق هيئة الأوقاف المصرية، ومديري الشئون المالية والإدارية، وبعض الكوادر الشبابية المؤهلة بالمناطق التابعة للهيئة، مع الالتزام التام بكافة إجراءات الوقاية الصحية وأعمال التعقيم، وارتداء الكمامة، مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وفي محاضرته أشاد المهندس إبراهيم القصاص بالسادة الحضور بجهود محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وبمتابعته المستمرة لأداء الهيئة، مما كان له عظيم الأثر في تنمية وزيادة إيرادات الهيئة، زيادة غير مسبوقة في تاريخها، كما تناول خلال المحاضرة أمثلة تطبيقية لتنشيط مناطق الهيئة في ملفات نقل التكليف، ومتابعة هذه المناطق لكثير من الملفات مما كان له أكبر الأثر في استيداء الهيئة لحقوق الوقف.

وفي محاضرته أكد الدكتور خالد محمد سعيد مدير إدارة التفتيش الفني بهيئة الأوقاف المصرية أن إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة تقوم على الأساس التنظيمي وهو قرار الجهاز المركزي رقم 54 لسنة 2020م، وأن أهم أهداف تلك الإدارة حماية أموال وممتلكات الهيئة ومراقبة الالتزام التام باللوائح والقوانين المنظمة للعمل داخل هيئة الأوقاف والمناطق التابعة لها، مشيرا إلى أن من أهم اختصاصات إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة الإبلاغ عن الجرائم والمخالفات الإدارية أو المالية ومتابعة أداء العمل داخل الهيئة والمناطق التابعة لها، وكذلك مراقبة تقييم العقارات أو الأراضي بالقيمة العادلة.