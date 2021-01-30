انت الان تتابع تفاصيل خبر رياح وارتفاع بالحرارة.. حالة الطقس الأحد 31 يناير 2021 ودرجات الحرارة المتوقعة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - كشفت هيئة الأرصاد الجوية في تقرير اليوم عن حالة الطقس اليوم الأحد 31 يناير 2021، ووفق تقرير الهيئة العامة للأرصاد فسوف يسود غداً طقس مستقر على جميع أنحاء البلاد، مع ارتفاع في درجات الحرارة المتوقعة، ليكون الطقس دافئ نهاراً شديد البرودة ليلاً، كما تعود الأمطار مرة أخرى بدايةً من يوم الأربعاء القادم على بعض الأنحاء.

حالة الطقس اليوم الأحد 31 يناير 2021

كما يكون هناك نشاط للرياح الأحد على السواحل الشمالية، كما تتساقط أمطار خفيفة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية والغربية يومي الأربعاء والخميس، مع نشاط الرياح على الوجه البحري والقاهرة وشجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد

وحول حالة الطقس اليوم الأحد 31 يناير 2021 فقد جاءت على النحو التالي:

طقس دافئ على القاهرة والوجه البحري واعتدال الرياح.

طقس مائل للدفء بالسواحل الشمالية ونشاط للرياح.

طقس دافيء على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

طقس دافيء على شمال وجنوب الصعيد واعتدال حركة الرياح.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة الأحد 31 يناير فقد جاءت وفق مايلي

المدينة العظمى الصغرى القاهرة 23 12 الإسكندرية 22 11 طنطا 23 12 شبين الكوم 23 12 السلوم 22 10 سيوه 22 6 بني سويف 23 7 المنيا 23 7 أسيوط 23 7

أما عن نسبة الرطوبة فتأتي كما يلي:

المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 70 40 السواحل الشمالية 75 45 شمال الصعيد 60 30 جنوب الصعيد 40 20

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وللمزيد من التفاصيل حول أحوال الطقس اليوم الأحد 31 يناير في تقرير الأرصاد التالي.