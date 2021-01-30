موقع tk.te.eg لحجز خط تكافل وكرامة we مجانًا

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محمد سياف - ابو ظبي - قامت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع شركة الاتصالات المصرية we بالإعلان عن مبادرة لحجز خط تكافل وكرامة مجانية مجانًا لجميع مستفيدي البرنامج، وذلك لأكثر من 3 مليون ونصف شخص من البرنامج المقدم إلى الأسر الأكثر احتياجاً، وهذا القرار يهدف إلى مساعدة الأسر حيث يرفع مستوى كفاءة الخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، والتي ترأسها الدكتورة نيفين القباج، وحرصاً من الوزارة على تعزيز الثقة المتبادلة بين الحكومة والمواطن، وذلك عن طريق استقبال جميع المشكلات والتظلمات والرد عليها بشكل فوري، ولتسهيل التواصل بين الوزارة وموظفي الوزارة وبين المواطن المصري المستفيد من البرنامج، مما يضمن في النهاية رفع كفاءة جميع الخدمات، لذلك تعرف على موقع https //tk.te.eg لحجز خط تكافل وكرامة.

موقع tk.te.eg لحجز خط تكافل وكرامة

تهدف مبادرة التضامن الاجتماعي بتوزيع خطوط we على مستفيدي برنامج تكافل وكرامة، حتى يمكن للوزارة التواصل مع الأسر المستفيدة من أجل نشر التحديثات الخاصة بالخدمات المقدمة من الوزارة، وتستطيع حجز خطوط we تكافل وكرامة عن طريق هذه الخطوات:

الذهاب إلى موقع وزارة الإتصالات المصرية

كتابة رقم الشخص القومي.

كتابة البيانات الشخصية بشكل واضح.

النقر على أيقونة المتابعة.

موعد استلام خطوط تكافل وكرامة

يتم تحديد المواعيد الخاصة باستلام الخطوط المقدمة من شركة we في أقرب وقت، ومن المقرر تسليم الخطوط في الفرع الأقرب للمستفيدين من شركة الاتصالات المصرية we، كما تتيح الشركة أيضاً إمكانية تسليم الخطوط للمنزل وذلك من خلال إرسال رسالة نصية، يكون بها كلمة “خط” إلى رقم 1442 ويصل تكاليف إرسال الخط إلى المنزل لـ 15 جنيهاً.

طريقة استلام الخط في المنزل

قم بإرسال كلمة “خط” في رسالة نصية على الرقم 1442.

عند الانتهاء من إرسال الرسالة سيتم الرد برسالة “برجاء الرد برقمك القومي المكون من 14 رقمًا لتأكيد طلبك لاستلام الخط في البيت مقابل قيمة 15 جنيهًا مصاريف توصيل”.

قم بإدخال الرقم القومي ثم اضغط 1 وفي حالة إدخال الرقم بشكل غير صحيح يمكنك ضغط رقم 2 لإعادة إدخاله مجدداً.

في حال إتباع الخطوات بشكل صحيح ستصلك رسالة الإنهاء “تم استلام طلبك بنجاح وسيتم التواصل معك لترتيب عملية التسليم في أقرب فرصة”.

باقة خط تكافل وكرامة we

وضحت وزارة الإتصالات المصرية أن خطوط we المقدمة من الشركة، يكون بها باقات مجانية بشكل كامل وبدون أن يتكلف الشخص أي رسوم، حيث تتجدد الباقة بشكل تلقائي في كل شهر، وتوفر الباقة الشهرية للعملاء الحصول على 25 دقيقة متاحة للإتصال بشبكات المصرية للاتصالات we، و15 رسالة نصية إلى خطوط المصرية للاتصالات، و100 ميجا للدخول على شبكة الإنترنت.

وقد أوضحت الوزارة أن بعد انتهاء الباقات المجانية المتاحة كل شهر، سوف يتم حساب المكالمات والرسائل طبقاً إلى الآتي:

دقيقة مكالمة شبكات we تكون بسعر 2 قرش، بينما تكون دقيقة الشبكات الأخرى بقيمة 11 قرش.

تكون تكلفة الرسالة النصية 2.5 قرش، وذلك لجميع شبكات we، بينما تصل قيمة الرسالة للشبكات الأخرى إلى 10 قروش.

وتكون رسوم الميجا بايت هي 1.5 قرش.

استرجاع خط we لمستفيدي تكافل وكرامة

في حالة فقدان الشريحة أو تلفها أو ضياع الهاتف أو سرقته، يتوجه المستفيد إلى أقرب مركز خدمة عملاء ومعه بطاقة الرقم القومي للتحقق من شخصيته، وسوف يتم إيقاف الشريحة القديمة وإصدار أخرى جديدة مجاناً، ولا يجوز لصاحب الخط التنازل عنه أو بيعه وفي حال حدث لا تسقط المسئولية القانونية عنه، ويظل هو المسئول عمل يتم بخطه.

رقم خدمة عملاء وي لخط تكافل وكرامة

قامت الشركة المصرية للاتصالات بتخصيص الخط الساخن (19457) كي يتمكن المواطنين من التواصل مع خدمة العملاء ولكن بعد الحصول على الخط.

تحدثنا عن موقع tk.te.eg لحجز خط تكافل وكرامة حيث تقدم الوزارة إلى الأفراد إمكانية الحصول على، خطوط مجانية وذلك من أجل تسهيل تواصل الوزارة مع المستفيدين، وإرسال التحديثات إليهم في أي وقت.