تبدأ بعد غد.. دوت الخليج ينشر خطوات تحرير استمارات الثانوية الأزهرية

أنهى قطاع المعاهد الأزهرية، الاستعداد لبدء تحرير استمارات امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي الجاري يدويا وإلكترونيا، بعد غد الاثنين، الأول من فبراير وحتى ال٢٤ من الشهر نفسه.

تعليمات رئيس قطاع المعاهد

وأصدر الشيخ صالح عباس رئيس قطاع المعاهد، تعليماته للمناطق الأزهرية بمتابعة المعاهد أولا بأول، والتأكد من تسجيل طلاب الشهادة الثانوية بياناتهم إلكترونيا، حرص على مصلحتهم.

ووجه عباس، رؤساء المناطق بتوفير متخصصين للرد على كافة تساؤلات الطلاب، حال وجود أي عقبات تواجههم أثناء عملية تسجيل الاستمارات.

وينشر "دوت الخليج"خطوات تحرير استمارة الثانوية الأزهرية فيما يلي:

1 ـ الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية لتسجيل بيانات الطالب.

2 ـ تسجيل الدخول عبر وضع إسم المستخدم الخاص بالطالب والرقم السري الذي حصل عليه من معهده.

3 ـ وضع إسم المستخدم والرقم السري ورقمه القومي "جواز السفر".

4 ـ تسجيل رقم الهاتف المحمول الخاص بالطالب ورقم التليفون الأرضي وتاريخ الميلاد وبريده الإلكتروني والمنطقة التي يسكن بها.

5 ـ بيانات آخر شهادة حصل عليها الطالب وعام الحصول عليها.

6 ـ تسجيل المنطقة الأزهرية والإدارة التعليمية التابع لهما الطالب والمعهد الذي يدرس به.

7 ـ اختيار الشهادة المتقدم لها الطالب والشعبة والمذهب.

8 ـ حالة الطالب " مستجد ـ باق للإعادة" وقسمه " رياضيات ـ علوم" واللغة، ومواد رسوبه إذا كان باقيا للإعادة.

9 ـ يحق تعديل بيانات الطالب مرة واحدة فقط.

10 ـ يضغط الطالب على زر حفظ وإرسال، ويقوم بطباعة الاستمارة وتسليمها للمعهد