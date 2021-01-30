هيدي كرم تشوق الجمهور وتفجر مفاجأة بخصوص مسلسل لؤلؤ "صور"

هيدي كرم- ارشيفية
حيرت الفنانة هيدي كرم جمهورها ومتابعيها، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، جراء نشرها صور من كواليس مسلسل لؤلؤ الذي يعرض حاليًا عبر قناة ON.
ونشرت هيدي صورها بفستان الزفاف مع الفنان أحمد زاهر الذي يجسد شخصية رجل الأعمال "طارق نصار" زوجها، لتبدأ التساؤلات تنهال عليها بشأن رجوع طارق لها بعد إكتشافه لخيانة لؤلؤ، وغيرها من السيناريوهات المتعددة التي طرحها الجمهور.
مسلسل لؤلؤ
وعلى جانب آخر، اعتقد البعض أن الصور التي ظهرت فيها هيدي كرم بفستان الزفاف من أجل مشاهد "فلاش باك" خاصة أن آخر الحلقات وقع الطلاق بين "داليا" و"طارق"، فيما أكد آخرون، أن الأحداث المقبلة ستشهد على عودة "طارق" إلى زوجته الأولى.
انتهت حلقة نهاية الأسبوع الماضي من مسلسل لؤلؤ على صدمة كبير ألا وهي إكتشاف طارق لكذبة لؤلؤ، بعدما ذهب إلى ورشة بدر "محمد الشرنوبي"، ليجد زوجته لؤلؤ جالسة بجواره، لتنتهي الحلقة وتترك الجمهور على نار أحر من الجمر لتشتعل الإثارة والتشويق المستمرين منذ بداية المسلسل وحتى الآن.
الجدير بالذكر، أن مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كلاً من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامي.
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