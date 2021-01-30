جيسوس: الموسم الحالي صعب للغاية ..والمنافسة على لقب "البريميرليج" ستضح لاحقا

علق الدولي البرازيلي جابرييل جيسوس مهاجم مانشستر سيتي، علي مجريات المباراة التي خاضها فريقة أمام نادي شيفيلد يونايتد، مؤكدًا على صعوبة الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي لكرة القدم مشيرا إلى أن قدرة فريقه على المنافسة على اللقب ستظهر في نهاية الموسم.

وسجل جيسوس هدف الفوز لفريقه على ضيفه شيفيلد يونايتد 1 / صفر اليوم السبت في الدوري الإنجليزي ليكون هدفه الأول في آخر تسع مباريات مع الفريق هذا الموسم.

وعزز مانشستر سيتي موقعه في صدارة جدول المسابقة برصيد 44 نقطة بفارق أربع نقاط أمام جاره مانشستر يونايتد الذي يحل ضيفا على أرسنال اليوم في مباراة أخرى بالمسابقة.

وقال جيسوس : "في نهاية الموسم ، سنرى قدرتنا على المنافسة على لقب البطولة".

وأضاف : "هذا الموسم صعب على الجميع. لا يمكننا إهدار نقاط في المباريات التي نخوضها بملعبنا. لم نهدر أي نقطة اليوم ، وفزنا بالمباراة"

وأحكم مانشستر سيتي سيطرته على مجريات اللعب منذ بداية المباراة لكنه اصطدم في الدقائق الأولى بدفاع متكتل من شيفيلد. ورغم هذا ، لم يتأخر مانشستر سيتي في ترجمة تفوقه حيث سجل البرازيلي جابرييل جيسوس هدف التقدم للفريق في الدقيقة التاسعة.

وجاء الهدف اثر هجمة سريعة للفريق وصلت منها الكرة إلى فيران توريس في الناحية اليمنى حيث تلاعب بدفاع شيفيلد ثم مرر الكرة إلى جيسوس المتحفز أمام المرمى حيث هيأها الأخير لنفسه ببراعة وسددها في المرمى على يسار الحارس.

وحاول شيفيلد الرد في الدقائق التالية لكن محاولاته كانت بلا جدوى في ظل استمرار الهيمنة شبه التامة لأصحاب الأرض. وواصل مانشستر سيتي هيمنته على مجريات اللعب في المباراة وبلغت نسبة استحواذ الفريق على الكرة نحو 75 % لكنه لم يستطيع تعزيز تقدمه بهدف ثان لينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بهدف نظيف.

واستأنف مانشستر سيتي ضغطه وسيطرته على مجريات اللعب في الشوط الثاني ، وكاد جيسوس يسجل هدفه الثاني اثر هجمة سريعة وتمريرة عرضية من الناحية اليمنى وصلت منها الكرة إليه أمام المرمى مباشرة ولكن الحارس أنقذ الموقف في اللحظة الأخيرة وتصدى ببراعة لمحاولة جيسوس.

كما ضغط دفاع شيفيلد على اللاعب فيران توريس اثر انطلاقة سريعة للاعب في الناحية اليمنى واختراقه منطقة الجزاء ، ولكن الدفاع حرمه من تكرار لعبة هدف التقدم ومنعه من التمرير لزميله جيسوس المتحفز أمام المرمى. وشهدت الدقيقة 72 فرصتين متتاليتين لمانشستر سيتي ولكن الحارس آرون رامسدال تصدى لكليهما ؛ وكانت الأولى من تسديدة قوية أطلقها ألكسندر زينشينكو وأخرجها الحارس لركنية لعبها إلكاي جيوندوجان وقابلها إيمريك لابورت بضربة رأس تصدى لها الحارس مجددا.

وكاد مانشستر سيتي يدفع ثمن هذه الفرص الضائعة غاليا عندما شهدت الدقيقة 86 أفضل وأخطر فرصة للضيوف في المباراة اثر هجمة سريعة أنهاها جون فليك بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ولكن الكرة مرت كالسهم بجوار القائم على يسار الحارس. وأحبط مانشستر سيتي محاولات شيفيلد لانتزاع التعادل في الدقائق الأخيرة من المباراة وحافظ على الفوز كما تصدى رامسدال لتسديدة صاروخية أطلقها جيسوس من وسط منطقة الجزاء اثر هجمة سريعة للفريق في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة لينتهي اللقاء بالفوز الثمين لمانشستر سيتي. وتخلص نيوكاسل من دوامة الهزائم المتتالية في الدوري الإنجليزي وانتزع فوزا ثمينا 2 / صفر على مضيفه إيفرتون في وقت سابق اليوم.

وحقق نيوكاسل اليوم الفوز الأول له بعد خمس هزائم متتالية في المسابقة كما أنه الفوز الأول له في آخر عشر مباريات خاضها بالمسابقة ليرفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز السادس عشر.

وتجمد رصيد إيفرتون عند 33 نقطة في المركز السابع. وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم سجل كالوم ويلسون هدفي المباراة لنيوكاسل في الدقيقتين 73 والثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة ليكون الفوز الأول لنيوكاسل على إيفرتون بملعبه في الدوري منذ أكثر من عشر سنوات.

وكان ويلسون سجل هدفي الفوز على إيفرتون 2 / 1 في مباراة الذهاب بين الفريقين بالدوري هذا الموسم.

وهذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها نيوكاسل على إيفرتون ذهابا وإيابا في موسم واحد منذ التغلب عليه 3 / 1 و6 / 2 في موسم 2001 / 2002 . والفوز هو الثاني فقط لنيوكاسل في آخر 17 مباراة خاضها أمام إيفرتون على ملعب الأخير في الدوري الإنجليزي مقابل عشر هزائم وخمسة تعادلات. وكان الفوز الوحيد السابق لنيوكاسل في هذه المباريات الـ17 بنتيجة 1 / صفر سبتمبر 2010 .

وحقق نيوكاسل اليوم الفوز الثالث له فقط في المباريات التي خاضها خارج ملعبه بالدوري الإنجليزي هذا الموسم كما أنه الأول خارج ملعبه منذ فوزه على مضيفه كريستال بالاس 2 / صفر في 27 نوفمبر الماضي.