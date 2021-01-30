النائب طارق رضوان بـ ندوة دوت الخليج: ما يحدث لمفهوم حقوق الإنسان بالعالم متاجرة بعد اختزاله بملف الحريات

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، أنه للأسف تم اختزال واختصار مفهوم حقوق الإنسان فى ملفات الحريات رغم أنه مفهوم كبير أعادت الدولة المصرية تعريفه وفق الواقع المصري، حيث حقوق متعددة من صحة وتعليم وسكن ورعاية تعليمية ورعاية صحية وغيرها من الحقوق التي لها علاقة مباشرة ببناء الإنسان وتحقيق تطلعاته وأهدافه بحياته اليومية.

رئيس لجنة حقوق الإنسان بندوة دوت الخليج

جاء ذلك فى حديثه بندوة موقع دوت الخليج، برئاسة تحرير الكاتب الصحفي عمرو الديب، مؤكدًا على أن هذا المفهوم تعرض للمتاجرة شديدة بعد حصرها كما ذكرت في ملف الحريات، مؤكدًا على أن السبب فى هذه المتاجرة الرؤية الغربية التي تهتم بملفات قد تكون ليس لها أولويه لديهم، أو تمثل تحديات خاصة بهم، ولكنه واقع وتحديات بالنسبة للمواطن المصري وتستلزم التحرك من أجلها للتغلب عليها وعلى إشكالياتها.

عقب ندوة دوت الخليج مع رضوان وأبو العلا وعبدالعزيز.. "حقوق الإنسان" في أيد أمينة

ولفت رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان والتى تضم العديد من القيادات المعنية بهذا الملف تضع على أولوياتها هذه المفاهيم والرؤى سواء بالواقع الغربي أو الواقع المصري، وسيعمل الجميع فيها بفريق عمل متكامل لتصحيح المفاهيم والرد على المغالطات في ضوء الرؤية الغربية والرؤية المصرية حتى تكون الصورة واضحة للجميع.

فى السياق ذاته أكد علي أن المفهوم بالواقع المصري كما ذكرت ذات صلة بـ التحديات والأولويات التى تواجهنا من ملفات ذات صلة بالصحة والتعليم والمسكن والمأكل وغيرها من التحديات التي كانت تمثل لنا إشكاليات في الماضي، ومن الدولة المصري عملت على تحقيقها والتغلب على إشكالياته، ومن ثم أصبحنا أمام وضع صحي مختلف ووضع تعليمي مختلف وبيئة سكنية أيضا مختلفة وغيرها من معاني حقوق الإنسان المختلفة والتى كنا جميعا فى حاجة إليها بعد سنوات من الإهمال فى الماضي.

أزمة العشوائيات في مصر وحقوق الإنسان

وأكد علي أن هناك بعض الأمثلة لا حصر منها العشوائيات التى تم التغلب عليها، والتى لو لم يتم التعامل معها كانت ستظل مصدر إزعاج وتقصير فى حق المواطنين ووكر للأعمال المخالفة للقانون، وأيضا الرعاية الصحية بجميع الملفات، حيث مصر الدولة الوحيدة التي أطلقت العديد من المبادرات المجانية منها فيروس سي، حيث وصل علاج نحو 35 مليون مواطن بالمجان قائلا:" هذا عصب من أعصاب حقوق الإنسان ولماذا يتم غض البصر عن ذلك؟

طارق رضوان واصل حديثه مثال آخر بشأن تطوير القري ومبادرة حياة كريمة، مشيرا إلي أنه كنائب عن إحدى الدوائر فى محافظة سوهاج وهي دار السلام، حيث كانت معاناة مستمرة من نقص الخدمات، ويتم العمل الآن على تطوير المركز بكل قراه، وأيضا مستشفى دار السلام المركزى التى تم تعطيل العمل بها من أجل تطويرها والتغلب على إشكالياتها الماضية، مشيرا إلي أن هذه أمثلة بسيطة على تحركات الدولة المصرية بشأن الحقوق الأصلية للإنسان وليس دونها كما يتحدث الغرب برؤى مختلفة عن ذلك ويغضون البصر عن هذه الجهود، وأيضا النهوض بالبنية التحتية وما شهدته شبكة الطرق من تطوير، وهذا ما يخدم التنمية التي تعود بالنفع على حقوق الإنسان .