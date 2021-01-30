التعادل السلبي يخيم على مباراة آرسنال ومان يونايتد في قمة "البريمرليج"

سيطر التعادل السلبي على مجريات مباراة آرسنال مع ضيفه مانشستر يونايتد، في المباراة التي جمعهتما على ملعب "الإمارات"، فى قمة مباريات الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

وكان مانشستر يونايتد الأكثر سيطرة وفاعلية خلال الشوط الأول من المباراة، وأهدر فرص التسجيل خاصة عن طريق برونو فرنانديز وراشفورد، وفى المقابل اعتمد أرسنال على الهجمات المرتدة مستغلا سرعة البرازيلى مارتينلى.

وأجرى اليونايتد تبديل اضطرارى فى الدقيقة 37 بخروج لاعب الوسط مكتوميناى ودخل المهاجم الفرنسي مارسيال.

ويجلس النجم المصرى محمد الننى على مقاعد بدلاء أرسنال فى مباراة الليلة، بينما يقود الفرنسي ألكسندر لاكازيت الهجوم، وفى المقابل يقود النجم الأوروجويانى إدينسون كافانى هجوم مانشستر يونايتد.

وبدأ أرسنال اللقاء بالتشكيل التالى:

حراسة المرمى: لينو

الدفاع: تيرني، لويز، هولدينج، سيدريك

الوسط: تشاكا، بارتي، سميث روي

الهجوم: بيبي، لاكازيت، مارتينلى

فى المقابل دخل مانشستر يونايتد المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: دي خيا

الدفاع: وان بيساكا، ماجواير، ليندلوف، لوك شاو

الوسط: فريد، مكتوميناي، بوجبا

الهجوم: فيرنانديز، راشفورد، كافاني

وكان مانشستر يونايتد قد خسر لقاء الجولة الماضية بشكل مفاجئ أمام شيفيلد يونايتد متذيل الترتيب بنتيجة 2 - 1، فى المقابل حقق الجانرز فوزا ثمينا على مضيفه ساوثهامبتون بنتيجة 3 - 1.

ويحتل اليونايتد وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة، فيما يأتي الجانرز في المركز التاسع برصيد 30 نقطة، بينما يتصدر مانشستر سيتي برصيد 44 نقطة.

جدير بالذكر أن لقاء الدور الأول بين الفريقين حسمه الفريق اللندنى بهدف نظيف سجله المهاجم الجابونى بيير إيمريك أوباميانج، والذى يغيب عن مباراة الليلة بسبب سفره إلى مسقط رأسه لظروف عائلية.