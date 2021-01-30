بيراميدز والإسماعيلي.أرشيفية
انتهت المباراة التي جمعت بين بيراميدز والإسماعيلي منذ قليل بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، في مباراة من الأسبوع الثامن لبطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021
افتتح الإسماعيلي التسجيل في المباراة عن طريق لاعب الوسط محمد عادل بالدقيقة الثالثة عشر بعد كرة عرضية رائعة من محمد الشامي على رأس محمد عادل القادم من الخلف وسددها رائعة داخل الشباك.
ولم ينتظر رمضان صبحي كثيرا، حيث تعادل لفريقه بيراميدز بالدقيقة السابعة عشر بعد كرة عرضية أرضية من الطرف الأيسر عن طريق رمضن صبحي من خارج منطقة الجزاء مرت من دودو الجباس إلى داخل الشباك.
وبذلك يصل بيراميدز للنقطة رقم 15 في المركز الخامس بالدوري العام، بينما يحتل الإسماعيلي المركز السادس عشر برصيد 8 نقاط.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بيراميدز يتعثر أمام الإسماعيلي ويخرج من المربع الذهبي.. طالع الأهداف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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