بيراميدز يتعثر أمام الإسماعيلي ويخرج من المربع الذهبي.. طالع الأهداف

انتهت المباراة التي جمعت بين بيراميدز والإسماعيلي منذ قليل بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، في مباراة من الأسبوع الثامن لبطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021

افتتح الإسماعيلي التسجيل في المباراة عن طريق لاعب الوسط محمد عادل بالدقيقة الثالثة عشر بعد كرة عرضية رائعة من محمد الشامي على رأس محمد عادل القادم من الخلف وسددها رائعة داخل الشباك.

ولم ينتظر رمضان صبحي كثيرا، حيث تعادل لفريقه بيراميدز بالدقيقة السابعة عشر بعد كرة عرضية أرضية من الطرف الأيسر عن طريق رمضن صبحي من خارج منطقة الجزاء مرت من دودو الجباس إلى داخل الشباك.

وبذلك يصل بيراميدز للنقطة رقم 15 في المركز الخامس بالدوري العام، بينما يحتل الإسماعيلي المركز السادس عشر برصيد 8 نقاط.