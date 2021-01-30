مران الأهلي في الدوحة.. محاضرة فنية وتدريبات بدنية قبل مواجهة الدحيل

عقد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة خاصة مع محمد هاني لاعب الفريق، من أجل الاطمئنان على حالته قبل انطلاق مران اليوم في الدوحة.
ويعاني محمد هاني من الإصابة بشد في العضلة الخلفية، حيث يؤدي اللاعب برنامجا تأهيليا للتعافي من الإصابة.
وقطع هاني شوطا كبيرا في تنفيذ برنامجه التأهيلي الذي بدأه في القاهرة ويستكمله على هامش تدريبات الفريق، التي تأتي استعدادا لخوض منافسات كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.
كما عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني لنادي الأهلي محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق الأول على ملعب جامعة قطر.
شهدت المحاضرة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة الدحيل القطري يوم 4 فبراير المقبل، في افتتاحية مشوار الفريق بكأس العالم للأندية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.
وليد سليمان ومحمد هاني، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استكملا تنفيذ برنامجهما التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية.
وخاض الثنائي تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب، على هامش مران الفريق الأول الذي يقام على ملعب جامعة قطر.
قاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالنادي الأهلي، تدريبات قوية لرباعي الحراس محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، خلال مران الفريق الأول في العاصمة القطرية الدوحة.
وحصل الرباعي على تدريبات بدنية وفنية متنوعة، في إطار التحضيرات الخاصة بمباراة الدحيل القطري يوم 4 فبراير المقبل، في افتتاحية مشوار الفريق بكأس العالم للأندية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.
وأجري موسيماني، تقسيمة قوية للاعبي الفريق خلال المران الأول في الدوحة، استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.
شهدت التقسيمة منافسة قوية بين اللاعبين وسط تعليمات فنية من قبل موسيماني.
وخاض الأهلي مرانه الأول مساء اليوم على ملعب جامعة قطر، استعدادًا لخوض مباراة الدحيل القطري يوم 4 فبراير المقبل، في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم للأندية.
يذكر أن الأهلي يستهل مشواره في كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل، بمواجهة الدحيل القطري يوم 4 من الشهر القادم.
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