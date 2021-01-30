لميس الحديدى عن استقبال بعثة الأهلى فى الدوحة: دخلة النادى فى أى بلد مختلفة

جدة - نرمين السيد - وقالت الحديدى، فى برنامجها "كلمة أخيرة" الذى تقدمه على قناة "ON"، مساء اليوم السبت: مشاهد رائعة ودخلة الأهلى فى أى بلد مختلفة، شىء رائع".

وعلى جانب آخر، قالت "الحديدى"، إن إعادة ترشيح أحمد أبو الغيط لمنصب أمين عام الدول العربية يأتى فى ضوء العرف الكائن منذ عقود طويلة بكون القاهرة تحتضن مقر جامعة الدول العربية أن يكون الأمين العام مصريًا.

تابعت: "هذا عرف على مدار سنوات، فيما عدا فترة نقل الجامعة العربية لخارج القاهرة إبان مقاطعة الدول العربية للقاهرة فى أعقاب توقيع إتفاقية كامب ديفيد لكن العرف جرى أن يكون أمين الدول العربية من الدولة المضيفة وهى مصر".

يذكر أن برنامج "كلمة أخيرة" تقديم الإعلامية لميس الحديدى، ويذاع من السبت إلى الثلاثاء، فى تمام التاسعة على شاشة "ON".