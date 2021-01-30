مصر تدين استمرار محاولات استهداف الأراضى السعودية من قبل الحوثيين

جدة - نرمين السيد - أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم السبت، عن بالغ إدانتها لاستمرار محاولات استهداف أراضى المملكة العربية السعودية الشقيقة من قِبَل ميليشيا الحوثى، والتى استهدفت اليوم بمقذوف عسكرى محافظة الحرث بمنطقة جازان، كما حاولت استهداف المملكة بطائرة مُفخخة بدون طيار تمكنت القوات المُشتركة لتحالف دعم الشرعية فى اليمن من اعتراضها وتدميرها بنجاح فى الأجواء اليمنية.





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