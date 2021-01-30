فيديو.. بالمعدول: عشان الإنجازات ما تروحش على الفاضى

جدة - نرمين السيد - قال الإعلامى شنودة فيكتور، إن المشكلة الأكبر والمعوق الأساسى للتنمية فى مصر فى آخر 7 سنوات، هى زيادة النسل، مشيرا إلى أنه لو لم يتم الحفاظ على المشروعات التى تُنجز، سيعود الوضع كما كان.





وفى حلقة جديدة من برنامج بالمعدول، الذى يقدمه عبر "دوت الخليج"، اليوم السبت، أضاف شنودة فيكتور: "لما يبقى رئيس بلدك كل يوم جمعة تلاقيه نازل بيتابع المشروعات التنموية فى يوم الأجازة الأسبوعية، الراحة، فى الصيف والشتا والناس نايمة أو مسافرة أو بتتفسح، بينزل يتابع كل المشاريع فى كل الأماكن بمصر، ودى مش حاجة بتحصل مرة أو اتنين، دى بصفة دورية، وينزل يتناقش مع المسؤولين علشان ننجز أكتر ونسابق الزمن، تعرف إن مصر بتتحرك وعايزين نوصل للمكانة اللى نستحقها".

وأوضح: "لكن على الناحية التانية، عندنا معوقات فى منتهى الخطورة ممكن تضيع جزء كبير جدا من ثمار الإصلاح والتنمية والتطوير اللى بيتم فى مصر".

وتابع: "لو زوج وزوجته دخلهم الشهرى لسه متجوزين جديد، بيشتغلوا مع بعض بيتهم فى حدود 10 آلاف جنيه دخل، ربنا كرمهم بطفل أو طفلين، فيقدروا إنهم يعيشوا كويس، لكن لو العدد زاد، تبتدى تظهر المشاكل المادية، والضغوط عليهم".

وواصل فيكتور حديثه: "تانى مشكلة هى العادات والثقافات السيئة اللى فى مجتمعنا اللى محتاجين نغيرها علشان نرتقى بالمجتمع، وبالتبعية نحافظ على اللى بيتعمل من إنجازات".