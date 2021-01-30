فيديو.. تاج الدين: وصول 50 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا إلى مصر غدا

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، إنه من المقرر وصول 50 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا، إلى مصر غدا الأحد، مشيرا إلى أنه جار تسجيل لقاح صينى آخر فى هيئة الدواء المصرية.





وفى مداخلة هاتفية، مع الإعلامى أحمد موسى، عبر برنامج "على مسؤوليتى" بفضائية صدى البلد، أوضح تاج الدين أنه حتى الآن لا توجد آثار سلبية لمن تلقى اللقاح فى مصر، ولم تجرى دراسات بشأن تأثير اللقاحات على الحوامل، لكنه شدد على أن السيدات الحوامل لن يحصلوا على التطعيم فى الفترة الحالية، لأن التطعيمات تم الموافقة عليها بشكل طارئ.

وتابع أن أعداد المصابين بفيروس كورونا تنخفض تدريجيا، مبينا أن الخطة التى وضعتها الدولة لمواجهة كورونا، ساهمت بشكل كبير فى انخفاض أعداد المصابين.

وعن الجدل الدائر حول وجود مسحة شرجية للكشف عن كورونا، أشار إلى أن الأصل فى فيروس كورونا، هو أن يضرب الجهاز التنفسى، مؤكدا أن عينة الفتحة الشرجية التى اتبعتها البعض لا يعنى أنه سيكون الأسلوب المتبع فى الكشف عن كورونا فى مصر.

وشدد مستشار رئيس الجمهورية، على أن الموجة الثالثة من كورونا ضربت اليابان وأوروبا، داعيا إلى ضرورة استمرار الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وكشف تاج الدين أن الدولة المصرية تعمل على تأمين حصتها من لقاحات كورونا، مضيفا: "الدول المنتجة للقاحات تستحوذ على الكميات المنتجة التى لن تكفى العالم بأكمله وتغطية العالم باللقاحات قد تمتد حتى نهاية 2021".

وأشار إلى أنه يتمنى الوصول إلى صفر حالات، لكنه أوضح أن التحور المناعى فى الفيروسات هو أمر طبيعى، ومن الوارد حدوث تحورات جينية جديدة فى فيروس كورونا.

وبين أن مصر تسعى لإنتاج لقاح كورونا محليا، مؤكدا أن الدولة تعاملت بإحترافية منذ بداية الأزمة، كما أن الجائحة ساهمت فى تأهيل العديد من المستشفيات، ولدينا المئات من أجهزة التنفس الصناعى فى مستشفياتنا أكثر من احتياجاتنا.