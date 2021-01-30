محافظة الجيزة: تطوير شارع ترعة الزمر بالعمرانية ورفع 425 طن مخلفات بأوسيم

جدة - نرمين السيد - نفذت أحياء ومراكز محافظة الجيزة عدة حملات لإعادة الانضباط بالشارع ومواجهة البناء المخالف وذلك فى إطار توجيهات أحمد راشد محافظ الجيزة، بشن حملات مكثفة على مدار اليوم لرفع كفاءة الطرق وكافة أوجه الاشغال من الطريق العام.





وفى هذا الصدد، قام حى العمرانية بمتابعة أعمال التوسعة والتطوير بشارع ترعة الزمر بالإضافة إلى تركيب بلدورات من شارع الجزائر حتى شارع ناصر بالعمرانية الشرقية، وذلك بالجهة الشرقية من المحور تمهيدا للبدء فى أعمال الرصف.

وفى حى العجوزة ، جار العمل على رصف الطبقة السطحية بشارع جزيرة العرب ضمن خطة المحافظة فى تطوير ورصف المحاور والشوارع الرئيسية.

وفى حى الدقى، تم رصد أعمال بناء مخالف بعقار بشارع نادى الصيد وتم ضبط المشرف على الأعمال وتحويله للنيابة العسكرية وذلك بالتعاون مع قسم شرطة الدقى والتحفظ على أدوات البناء، كما قام الحى بمتابعة أعمال النظافة وتجريد ورفع الأتربة من شوارع "إيران والتحرير و السودان والمساحة وشارع المدارس ومنصور مهران والكشافة وميدان الدقى.

وقام حى الهرم بقطاع هضبة الأهرام بحملات النهوض بمستوى النظافة والتصدى لمخالفات البناء، فيما قام مركز ومدينة أوسيم برفع حوالى 425 طن مخلفات قمامة من خلال حملات النظافة اليومية وذلك على مستوى المركز والوحدات المحلية التابعة له.

وفى مركز ومدينة البدرشين تم رفع حوالى 85 طن مخلفات قمامة من طريق مصر أسيوط السريع والمدرسة الاعدادية بشارع عباس عنانى وأبورجوان بحرى وقبلى إلى جانب متابعة أعمال الصرف الصحى بقرية ميت رهينة.

وقامت مدينة الحوامدية، فى إطار توجيهات محافظ الجيزة بمشاركة المجتمع المدنى فى أعمال تطوير الطرق والميادين للإرتقاء بالمظهر الحضارى، بتطوير وتجميل مدخل أم خنان وتركيب بلاط الانترلوك بشارع المروة من شارع النهضة أمام مسجد مالك الملك.