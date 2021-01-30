مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة: 50 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا تصل...

قال الدكتورمحمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إن غدا 50 ألف جرعة من لقاح استرازينكا تصل إلى مصر، واللقاحات التي سوف نحصل عليها من لقاح استرازينيكا مصنعة في الهند، مشيرا أن السيدات الحوامل لن يحصلوا على التطعيم في الفترة الحالية لأن التطعيمات تم الموافقة عليها بشكل طارئ، مؤكدا على إنه جار تسجيل لقاح صيني آخر في هيئة الدواء المصرية.

وتابع "تاج الدين" خلال مداخلة هاتفية في برنامج على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد والذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى، إنه حتى الآن لايوجد آثار سلبية لمن تلقى اللقاح فى مصر ولم تجرى دراسات بشأن تاثير اللقاحات على الحوامل، مشيرا أن أعداد المصابين بفيروس كورونا تنخفض تدريجيا والخطة التى وضعتها الدولة لمواجهة كورونا ساهمت فى انخفاض أعداد المصابين، مضيفا أن الأصل في فيروس كورونا هو أن يضرب الجهاز التنفسى وأن عينى الفتحة الشرجية التى اتبعتها البعض لايعنى أنه سيكون الأسلوب المتبع فى الكشف عن كورونا.

وأكمل: الموجة الثالثة من كورونا ضربت اليابان وأوروبا ونتمنى الوصول إلى صفر حالات والتحور المناعى فى الفيروسات هو امر طبيعى ومن الوارد حدوث تحورات جينية جديدة فى فيروس كورونا .

وواصل تاج الدين، قائلا: نسعى لانتاج لقاح كورونا فى مصر ومن المهم أن نحسن قدراتنا لإنتاج فيروس كورونا، مضيفا أن الدولة تعاملت بإحترافية منذ بداية أزمة كورونا والأزمة ساعدت على تأهيل العديد من المستشفيات ولدينا المئات من أجهزة التنفس الصناعى في مستشفياتنا أكثر من احتياجاتنا، مشيرا أن الأعداد المعلنة عن كورونا هى التى سجلت فى بيانات وزارة الصحة ولم ننكر أن هناك أعداد خارج نطاق تسجيلات مستشفيات وزارة الصحة .

وأضاف تاج الدين، إن الدولة المصرية تعمل على تأمين حصتها من لقاحات كورونا، مضيفا: الدول المنتجة للقاحات تستحوذ على الكميات المنتجة التي لن تكفي للعالم بأكمله وتغطية العالم باللقاحات قد تمتد حتى نهاية 2021.