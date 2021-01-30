نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمين عام "التجمع" استدعاء البرلمان للحكومة أظهر الخلل في أداء بعض الوزرات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال عبدالناصر قنديل، رئيس الشئون البرلمانية لحزب التجمع، والأمين العام المساعد للحزب، إن استدعاء مجلس النواب للحكومة المصرية لتقديم تقرير عن أداءها خلال الفترة الماضية سابقة لم تحدث من قبل للبرلمان، مشيرًا إلى أن هذا الأمر من شأنه تقييم أداء الوزراء بشكل حر بما يسمح لرئيس الجمهورية أن يطلّع علي التقييم المجتمعي لأداء الوزرات ومَنْ هم الوزراء الذين يستحقون أن يستمروا في مناصبهم ومَنْ منهم يجب أن يرحل.

وأضاف "قنديل" في تصريح خاص لـ "الفجر" أن عملية تقييم الوزراء واستدعاؤهم للبرلمان في مصر يتم وفقًا لبرنامج حكومة الدكتور مصطفي مدبولي والذي سبق وأن تقدمت برؤية مكتوبة عنه عندما عُينت عام 2018 والذي يتضمن خطة عمل لمدة 4 سنوات من عام 2018 -2022، لافتًا إلي أن محاسبة الوزراء علي برنامج مكتوب والرد بتقارير مكتوبة أمر جيد.

وأكد الأمين العام لحزب التجمع، أن التقييمات التي تمت كشفت بشكل واضح أنه هناك خلل في أداء بعض الوزرات وعلي رأسها وزارة التربية والتعليم، ووزارة الإعلام، ووزارة وقطاع الاعمال، موضحًا أن الوزرات الثلاث من أبرز الوزارات التي وجه لأدائهم انتقادات حادة من قِبل النواب مما يستدعي إعادة النظر في استمرار هؤلاء الوزراء في مناصبهم.

وأوضح "قنديل" أن هناك وزارت أخري مهمه سيتم استدعاؤها للبرلمان علي مدار الأسبوع الجاري والأسبوع القادم وعلي رأسها وزارة الصحة، والذي يُشكل تقييمهم جزء مهم من المشهد العام ويعطي سابقة برلمانية يمكن البناء عليها في المستقبل.

وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الآخيرين.

