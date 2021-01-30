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حي البساتين يطالب سكان أم سلطان بتجهيز أوراقهم لنزع ملكيتهم

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أحمد جودة - القاهرة - قال اللواء أحمد جودة عبدالسميع رئيس حي البساتين، إنه سيتم إزالة منطقة بير أم سلطان لتوسعة الطريق الدائري، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لمحافظة القاهرة.

وأوضح اللواء أحمد جودة عبدالسميع رئيس حي البساتين، في تصريح خاص إلى بوابة الفجر، بأنه تم التنبيه على أصحاب العقارات المقرر إزالتها بتجهيز أوراقهم المطلوبة للحصول على التعويض لنزع الملكية.

وأشار "جودة" إلى أن الأوراق المطلوبة "بطاقة الرقم القومي وتكون سارية، وشهادة الميلاد وعقد إيجار أو تمليك وإيصال مياه أو كهرباء أو غاز".

رافق اللواء أحمد جودة لجنة من محافظة القاهرة ومكتب نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية وإدارة المتابعة الميدانية للمرور على العقارات والمصانع.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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