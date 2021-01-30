الصحة تكشف حقيقة انتقال فيروس كورونا من الأم المصابة لطفلها خلال العزل المنزلي

في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا المستجد، قامت وزارة الصحة والسكان بتصحيح بعض المعلومات الخاطئة التي يعتقدها البعض حول الفيروس.

الصحة تكشف طرق للحصول على الڤيتامينات الطبيعية لتحفيز جهاز المناعة

قلق الأم المصابة بفيروس كورونا من انتقال الفيروس لأطفالهم الرضع

وعن قلق الكثير من الأمهات المصابة بفيروس كورونا (كوفيد -19)، ويقضون فترات العزل بمنازلهم، من انتقال الفيروس لأبنائهم الرضع، أكدت الوزارة أن الرضاعة الطبيعية من أمهات مصابة لا تمثل خطر على الأطفال.

الصحة تنفي انتقال كورونا لأطفالهم أثناء الرضاعة الطبيعية

وكتبت وزارة الصحة عبر صفحتها الرسمية بموقع التغريدات القصيرة "تويتر":لا ينتقل للطفل عن طريق لبن الثدي من الأم المصابة، بل تتكون لدى الأم أجسام مضادة تنتقل مباشرةً لجسم الطفل عن طريق اللبن لتقوى مناعته".

وزاةر الصحة تنصح بالفيتامينات الطبيعية بدلًا من الدواء

وفي نفس السياق نشرت الوزارة اليوم طرق الحصول على الفيتامينات الهامة لجسم الإنسان لتعزيز جهاز المناعة الخاص به، والذي يستطيع من خلاله محاربة فيروس كورونا، كما نشرت بعض الأغذية الغنية بالفيتامينات المختلفة، محذرة من تناول الفيتامينات الدوائية بدون استشارة الطبيب.

وأكدت الوزارة أن الأغذية الطبيعية تحتوي على كثير من الفيتامينات التي تغني الفرد عن الحصول عليها من خلال الدواء.

أخر احصائيات فيروس كورونا في مصر

يشار أن وزارة الصحة أعلنت مساء أمس عن أخر احصائيات لفيروس كورونا والتي بلغت 589 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا، وتسجيل 48 حالة وفاة.

وأكدت ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 128800 وخروجهم من المستشفيات، ليصل بذلك إجمالي عدد المصابين لـ 164871 حالة، وإجمالي عدد الوفيات 9217 حالة.