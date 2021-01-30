شايفين منار يا عالم.. نجل شعبان عبدالرحيم يشعل أجواء الميراث بأغنية على نسق والده

شعبان عبدالرحيم - أرشيفية

فى تطور جديد للأزمة المشتعلة بين عائلة الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم، والفنانة اللبنانية منار حمزة، أطلق نجله أغنية "شايفين منار يا عالم"، بنفس نسق ونغم والده، وذلك للرد على تصريحات الفنانة اللبنانية منار التى أكدت أنها تستحق المشاركة فى الميراث لأنه زوجة الفنان شعبان عبدالرحيم. نجل شعبان عبدالرحيم يطلق أغنية الميراث وأطلق نجل الفنان شعبان عبدالرحيم، أغنية جاء نصها كالتالى:" شايفين منار ياعالم بعد ما فاتت سنة، قامت من النوم وعايزة تقسمنا في ورثنا، منار اللبنانية قال عايزة حقها، هو أنتي أختنا يعني بأمارة إيه دليني، ولا اتجوزتي أبويا وأنا ناسي فكريني".

وكانت الفنانة اللبنانية، قد أعلنت أنها تزوجت الفنان شعبان عبدالرحيم فى وقت لاحق، وتستحق المشاركة فى الميراث، وأعلنت مسبقًا أنها سوف تأتى من لبنان حتى تأخذ حقها فى الميراث، الذى ترركه الفنان شعبان عبد الرحيم". رد عصام شعبان عبد الرحيم نجل المطرب المصري الراحل شعبان عبد الرحيم على تصريحات الفنانة اللبنانية منار حمزة المثيرة للجدل حول مطالبتها بالميراث. اقرأ أيضًا: السيسي يتابع مشروعات انشاء الجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية ورد نجل الفنان شعبان عبد الرحيم، على الفنانة اللبنانية فى وقت لاحق، قائلًا:" منعرفش حاجة عن كلامها وهي بتكذب ومعهاش حاجة ولو معاها حاجة تقدمها للمحكمة وتاخد حقها"

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