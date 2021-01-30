مفاجأت جديدة في قضية طبيب الأسنان المتحرش

كشف المستشار حسن أبو العينين، دفاع المجنى عليهم في قضية طبيب الأسنان المتحرش، ومقدم البلاغ ضد المتهم بالنيابة العامة، كواليس تقديم البلاغ الأول ضد الطبيب المتحرش.

وأوضح أبو العينين، أن الفنان عباس أبو الحسن، والفنان تميم يونس تعرضا للتحرش من قبل طبيب الأسنان المتحرش، كما تعرض آخران لنفس الجريمة، مؤكداً أن أحد الضحايا استطاع تصوير المتهم خلال جريمة الشذوذ.



قضية طبيب الأسنان المتحرش

أكد محامى الضحايا، أن هناك 11 ضحية جديدة بينهم شخصيات عامة في طريقهم لتقديم بلاغات جديدة ضد المتهم، مؤكداً أن إدعاء المتهم بأنه مريض بإحدى الأمراض الجنسية لا يعفيه من المسئولية والعقوبة التي تتراوح من 3 سنوات إلى 10 سنوات كاملة.وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على الطبيب المتهم داخل عيادته في منطقة الدقي يوم 25 يناير، ثم تم عرضه على نيابة الاستئناف في القاهرة، والتي قامت باستجوابه وواجهته بالأدلة الفنية التي قدمها المجني عليهم ضده.

عثرت الأجهزة الأمنية على أدلة أخرى بهاتفه المحمول تُعزِّز الاتهامَ المنسوب إليه، فحاول الخروج من تلك الإتهامات المنسوبة إليه بعدما أقر أنه يعاني من اضطراب في الميول الجنسية، وأن هذا الاضطراب وإن كان لا يسلبه وعيه وإدراكه فإنه زين له ارتكاب سلوكٍ خاطئٍ.

عباس أبو الحسن يكشف الستار عن الطبيب المتحرش

وكان الفنان عباس أبو الحسن كشف كواليس التحرش به لعدة مرات من قبل طبيب يدعى "باسم.س.ن"، موضحًا أن بداية التعارف به كانت منذ 35 عاما، قائلا: "عرفته فى الجيم وكان لسه خريج أسنان وكانت بصاته غريبة جدا ليا وكان معروف إنه بيفتح على الناس الحمامات وهي بتستحمى".

أشارت تحقيقات النيابة العامة في واقعة طبيب الأسنان المتهم بالتحرش بالرجال، إلى أن المجنى عليه عباس أبو الحسن تعرض للتحرش من قبل المتهم منذ أكثر من 30 عامًا، حيث تعدي الطبيب عليه ونهره بالعديد من الممارسات الفاحشة.