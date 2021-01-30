محمد عبدالعزيز خلال ندوة دوت الخليج: لا يوجد معتقلين سياسيين فى مصر.. والاختفاء القسرى وهم

قال النائب محمد عبدالعزيز، عضو مجلس النواب:" مصر لا يوجد بها معتقليين سياسيين، ومن هو محبوس إما يُنفِذ عقوبة أو محبوس حبسًا احتياطيًا، وفقًا لقرار النيابة العامة، وهى المنوط به التحقيق باعتبارها سلطة قضائية مستقلة، ويخضع الجميع لضمانات الدفاع الطبيعية.

محمد عبدالعزيز: مدد الحبس الاحتياطي تحتاج إلى تعديل

وتابع عضو مجلس النواب، محمد عبدالعزيز، خلال حديثه فى ندوة دوت الخليج، مدد الحبس الاحتياطى قد تطول الأمر الذى يجعلها عقوبة وليس إجراء احترازى، وفى تقديرى أن هذا الأمر خاطئ، ويحتاج إلى تعديل تشريعى، فالحبسي الاحتياطي، لابد ن يكون اجراء احترازى وليس عقوبة، فلابد ان تكون العدالة ناجزة".

الحفاظ على سلامة التحقيق

وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان، محمد عبدالعزيز:" المغزى من الحبس الاحتياطي هو الحفاظ على سلامة التحقيق، لكن لابد من ضمان العدالة الناجزة".

وأشار عضو مجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، محمد عبدالعزيز، قائلًا:" سابقًا كان بإمكان وزير الداخلية وقف قرار الإفراج، الذى تصدره النيابة، لكن الآن لم يعد من حق وزير الداخلة أو غيره إصدار قرار بالاعتقال، دون رأى النيابة العامة.

وفيما يتعلق بالقضايا التى تنظر أمام القضاء العسكر، أكد عضو مجلس النواب، محمد عبدالعزيز، أن المادة 204 من الدستور حددت بشكل واضح اختاصاصات القضاء العسكري، حيث يحاكم الشخص أمام القضاء العسكرى إذا حدث أى اعتداء على أى ما هو عسكرى سواء فرد أو مؤسسة.

وبالنسبة لادعاءات الاختفاء القسرى، أكد عضو مجلس النواب، محمد عبدالعزيز، أن الاختفاء القسرى تعد جريمة جنائية دولية، ولا توجد فى الأمم المتحدة حالة واحدة تثبت أن مصر بها اختفاء قسرى، الجميع يعرض أمام قاضي عادى.

وأختتم عضو مجلس النواب، محم عبدالعزيز حديثه، المجلس القومى لحقوق الإنسان الذى كنت عضوًا به، لم يتناول حالة واحدة من الاختفاء القسرى، هذه الجريمة غير موجودة.