عبد الحفيظ يتحدث عن اجتماع "فيفا" ويؤكد تطبيق الإجراءات الاحترازية

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن الفريق حقق استفادة فنية كبيرة خلال حضوره الاجتماع الترحيبي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

أضاف: «تم عرض حالات تحكيمية متنوعة على اللاعبين وأيضا بعض الأمور المتعلقة بتقنية الفيديو، ومن ثم جاء الاجتماع مثمرًا للغاية».

وأوضح عبد الحفيظ أن البعثة تخضع لإجراءات احترازية مشددة داخل الكبسولة الطبية التي دخلتها البعثة فور الوصول إلى الدوحة.

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة الدحيل القطري الخميس القادم، في أولى منافسات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.

وواصل الثنائي وليد سليمان ومحمد هاني، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجهما التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية.

وخاض الثنائي تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب، على هامش مران الفريق الأول الذي يقام على ملعب جامعة قطر.

يذكر أن الأهلي يستهل مشواره في كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل، بمواجهة الدحيل القطري يوم 4 من الشهر القادم.

ويسعى الأهلي لتكرار الإنجاز التاريخي الذي حققه في نسخة ٢٠٠٦ من البطولة بعدما احتل المركز الثالث فيها وحصل على الميدالية البرونزية.

خلال مشاركته فى كأس العالم للأندية.. شارك لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في حملة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لمواجهة فيروس كورونا، وذلك من خلال جلسة التصوير الرسمية التي قام بها اللاعبون اليوم داخل مقر إقامة البعثة.

ووجه بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وعدد من اللاعبين وهم محمد الشناوي وعلي معلول ومحمود كهربا وأيمن أشرف وسعد سمير ومحمد مجدي أفشة، رسائل توعية خلال جلسة تصوير «فيفا» الرسمية للوقاية ومحاربة فيروس كورونا، ومطالبة عشاق كرة القدم في العالم بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا.

ووصلت بعثة فريق الأهلي للعاصمة القطرية الدوحة أمس، الجمعة، للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التى تقام خلال الفترة من 4 حتى 11 فبراير المقبل.

ويستهل الأهلي مشواره في بطولة العالم للأندية يوم 4 فبراير بمواجهة الدحيل القطري.

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول في قطر في الثامنة مساء اليوم، على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة استعدادا لمباريات كأس العالم للأندية

وتناولت البعثة منذ قليل وجبة الغداء داخل إحدى القاعات المخصصة للبعثة، وسط إجراءات احترازية وطبية مشددة للجميع.

يذكر أن المسحة الطبية، التي أجرتها بعثة الأهلي في المونديال فور الوصول إلى قطر أمس، جاءت نتيجتها سلبية لكل أفراد الطاقم الفني والإداري والطبي واللاعبين.

ورحب الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، ببعثة الأهلي المشاركة في كأس العالم للأندية، خلال الاجتماع الذي عُقد ظهر اليوم عبر «الفيديو كونفرانس»، وحضره المهندس خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي، ومنسق الأهلي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، والكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، والجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، ولاعبو الفريق، وسمير عدلي، المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم، والجهازان الطبي والإداري، وجمال جبر، مدير إدارة الإعلام بالنادي.

وحضر الاجتماع أيضا، أمير توفيق، مدير التعاقدات والتسويق بالنادي، ونائبه أشرف عمر، وحنان الزيني، مدير اللوائح والتراخيص في النادي، والدكتور عمرو محب، الذي تولّى عملية ترجمة كافة التعليمات للبعثة.

وركز الاجتماع على تعريف اللاعبين بكافة التعليمات الفنية الخاصة بالبطولة، بالإضافة إلى شرح كافة التعديلات الخاصة بالتحكيم، واللوائح المنظمة للمنافسات، والإجراءات الاحترازية والوقائية؛ للتصدي لفيروس كورونا، إلى جانب العديد من الأمور الفنية والتنظيمية واللائحية المتعلقة بمشاركة الأهلي المرتقبة في كأس العالم للأندية.

المعروف أن الأهلي يستهل مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة الدحيل القطري يوم4 فبراير المقبل.

واستقبل المهندس خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، ومنسق عام مع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، مساء اليوم، كلا من لوران إيرنيست وإسترن وايبرا مساعدي مدير لجنة المسابقات بـ«فيفا»، وذلك داخل مقر إقامة الفريق.

شهدت الجلسة الترحيب من جانب مسئولي «فيفا» ببعثة النادي الأهلي التي توجد في قطر استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.

واطمأن ممثلا «فيفا» خلال جلستهما مع المهندس خالد مرتجي على بعثة الأهلي وكل الترتيبات الخاصة بإقامتها، مؤكدين توفير كافة سبل الدعم للأهلي وجميع الأندية المشاركة في المونديال، من أجل خروج البطولة بالشكل اللائق.

كما شدد ممثلا «فيفا» خلال الجلسة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا، مؤكدين أهمية استمرار كافة الخطوات الخاصة بتأمين البعثة على الصعيد الطبي، منذ دخولها الكبسولة الطبية فور وصولها أمس من أجل الحفاظ على سلامة الجميع.

كما شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور التنسيقية والإدارية الخاصة بمشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية، بالإضافة إلى مناقشة جميع الترتيبات المتعلقة بالبطولة ومنافساتها وغيرها من الملفات المهمة.