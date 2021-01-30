خاص| الوداد المغربي يستعير أوناجم لمدة 6 شهور

حصل نادي الوداد المغربي، على توقيع محمد أوناجم لاعب نادي الزمالك، مقابل 6 أشهر بنية البيع خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكشف مصدر مقرب من داخل نادي الزمالك لـ "دوت الخليج"، أن نادي الوداد حصل على لاعب الزمالك بمقابل 100 ألف دولار مع تنازل اللاعب عن جزء من مستحقاته تقدر بـ 135 ألف دولار بعدما سبق ورفض الزمالك انتقال اللاعب للوداد مقابل تنازله عن ٣٥٠ ألف دولار قيمة مستحقاته مع القلعة البيضاء.

يذكر أن الزمالك قد فتح أكثر من خط اتصال مع أكثر من نادي من الدوري المصري، للبحث عن مهاجم لملأ الفراغ الذي تركه مصطفى محمد بعد رحيله.

ورحل مصطفى محمد عن فريقه نادي الزمالك أول أمس في صفقة استعار فيها جلطة سراي التركي مهاجم منتخب مصر لمدة موسم ونصف مقابل 2 مليون يورو، بنية البيع النهائي.