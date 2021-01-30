مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة: سنسعى بقوة لإنتاج لقاح ضد كورونا فى مصر

جدة - نرمين السيد - وقال تاج الدين، فى اتصال هاتفى مع قناة "صدى البلد" مساء اليوم السبت: "سنسعى بشدة وبقوة لانتاج لقاح ضد كورونا فى مصر وهو أمر فى منتهى الأهمية".

وأشاد بالدعم السياسى الكبير لمقاومة وباء كورونا فى مصر، مدللا على ذلك بالدول التى شاركت فى بطولة العالم لكرة اليد بالبلاد.

وأوضح أن الدولة منذ بداية أزمة فيروس كورونا وهى تتعامل باحترافية، مشيرا إلى أن الأزمة ساعدت على تأهيل العديد من المستشفيات، حيث أصبح لدينا المئات من أجهزة التنفس الصناعى فى مستشفياتنا أكثر من احتياجاتنا.

ولفت إلى أن الأعداد المعلنة عن كورونا هى التى سجلت فى بيانات وزارة الصحة، مضيفا" أننا لم ننكر أن هناك أعدادا خارج نطاق تسجيلات مستشفيات الوزارة ".