جدة - نرمين السيد - وقال تاج الدين، فى اتصال هاتفى مع قناة "صدى البلد" مساء اليوم السبت: "سنسعى بشدة وبقوة لانتاج لقاح ضد كورونا فى مصر وهو أمر فى منتهى الأهمية".
وأشاد بالدعم السياسى الكبير لمقاومة وباء كورونا فى مصر، مدللا على ذلك بالدول التى شاركت فى بطولة العالم لكرة اليد بالبلاد.
وأوضح أن الدولة منذ بداية أزمة فيروس كورونا وهى تتعامل باحترافية، مشيرا إلى أن الأزمة ساعدت على تأهيل العديد من المستشفيات، حيث أصبح لدينا المئات من أجهزة التنفس الصناعى فى مستشفياتنا أكثر من احتياجاتنا.
ولفت إلى أن الأعداد المعلنة عن كورونا هى التى سجلت فى بيانات وزارة الصحة، مضيفا" أننا لم ننكر أن هناك أعدادا خارج نطاق تسجيلات مستشفيات الوزارة ".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة: سنسعى بقوة لإنتاج لقاح ضد كورونا فى مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.