إنفوجراف.. خطة تطوير منطقة السيدة عائشة

جدة - نرمين السيد - بدأت الدولة المصرية فى مشروع تطوير ميدان السيدة عائشة، الواقع بنطاق حى الخليفة، ضمن خطة تطوير العاصمة والارتقاء بالمواقع الأثرية واستعادة الوجه الحضارى للشوارع والميادين.





وتحظى تلك المواقع باهتمام القيادة السياسية من مجرى العيون والفسطاط والسيدة عائشة ومصر القديمة لاستعادة المظهر الحضارى والقيمة التاريخية لتلك المواقع الشاهدة على عبق التاريخ واصالة وجمال القاهرة ووضعها على خريطة المزارات السياحية الدينية.

وتنطلق خطة تطوير منطقة السيدة عائشة من الميدان بعدما شابه العشوائية وصار بؤرة للباعة وفريسة للسائقين، حيث يشرف على المشروع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالتنسيق مع محافظة القاهرة.

وتستهدف عملية التطوير القضاء على الصورة الذهنية بكونها ملتقى للمواصلات، إضافة إلى إخلاء المنطقة من العشوائية التى كانت سمة مميزة للمكان، وإعادة القيمة التاريخية للمكان كمنطقة مزارات دينية.

وتشمل عملية التطوير إزالة 47 عقارا ونقل 136 أسرة لمنطقة الأسمرات، بالإضافة إلى إزالة 23 محلا ونقلها إلى منطقة سوق التونسى.

كما تتضمن أيضا إنشاء حديقة فى الاتجاه الأيمن من صلاح الدين الشرقى، وإزالة 2760 مقبرة ونقلها إلى أماكن بديلة فى 15 مايو، وأيضا كوبرى السيدة عائشة، على أن يتم إنشاء كوبرى جديد يربط بين محور الحضارات وصلاح سالم.