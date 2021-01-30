عمرو أديب: خالد يوسف من نسيج الثورة وكان ضمن المعارضة الوطنية بالبرلمان

كشف الإعلامى عمرو أديب، عن عودة المخرج خالد يوسف للبلاد مرة أخرى خلال الأيام القادمة، قائلا: "خالد يوسف الراجل اللى من الناس اللى كانوا معانا واللى صور المظاهرات بتاعة 30 يونيو.. وراجل فى نسيج الثورة وتحدى الإخوان معانا.. وكان ضمن المعارضة الوطنية بالبرلمان".

وأضاف خلال برنامجه الحكاية المذاع على قناة أم بى سى مصر،: " أنا مش أستاذ تاريخ.. لكن ده إللي بيحصل في ثورات العالم.. وثورة يونيو كانت أهدافها واضحة واتحققت.. وخالد يوسف من أحب الشخصيات.. وهو من 30 يونيو إلى قدروا يتخلصوا من جماعة الإخوان المسلمين".

وتابع عمرو أديب: " خالد يوسف دخل مجلس النواب وكان فى تكتل 25/30 وكان معارضة وطنية.. والراجل ولا كان معارضة تروح تقبض من برا أو يعارض من الخارج.. وخالد له أراء واضحة.. ونتفق أو نختلف بس عاوزين نعرف نستوعب هذا الأمر".

وأوضح: " خالد يوسف ساب البلد.. وده واحد بيموت في تراب مصر ووطني وتم اختباره في الفترة دي ومعملش جبهة ولا تاجر باللي حصل.. أنا لا بمهد ولا حاجة.. اللي إيده مفيهاش دم ولا تحريض يرجع ينور.. أهلا بـ خالد يوسف".